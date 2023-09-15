Тарзан сделал признание: «В мире нет ничего прекраснее обнаженного женского тела»

Тарзан рассказал, что продал свою картину за один миллион рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тарзан открыл в Москве выставку своих картин. Как известно, несколько лет назад Сергей Глушко решил попробовать себя в новом амплуа и стал художником. Первое время Глушко рисовал исключительно свою супругу-известную певицу Наташу Королеву. Но после поездки в Африку Сергей сместил акценты на тамошний колорит. В результате и свою персональную выставку назвал «Африка. Возрождение невинности».

- Африка полностью поменяла мое сознание, — говорит Сергей Глушко. – Когда я впервые оказался на берегу Индийского океана, был поражен и буйством красок, и тем, как живут местные. Закат, горит костер, вокруг – шаманы… Рядом бегают дети. И у меня снесло крышу от всего, что я увидел вокруг.

Картины Тарзана в основном выполнены маслом. Но есть работы, когда вместо красок Тарзан использовал уголь. На картинах Сергея – африканская природа, а также местные дети и женщины. На многих полотнах – обнаженные женские тела.

- В этом мире нет ничего прекраснее, чем обнаженное женское тело, - заявил Сергей. – Можно, конечно, опошлять эту тему, но это так есть. Все художники пишут женское обнаженное женское тело. Я здесь не оригинален. Потому что оно прекрасно.

К слову, Наташа Королева на картинах Тарзанах хоть и почти обнажена, но выглядит вполне целомудренно. Сергей уверяет: пока раздевать полностью «русалку» он пока не планирует. К слову, Королева на открытии выставки мужа не появилась. Певица в этот день была на гастролях.

На выставке Сергей признался, что не ставит целью зарабатывать на своем хобби. Хотя несколько своих картин он все же продал.

- Больше миллиона рублей однажды заплатили, - заявил Сергей. А после продолжил: «Я зарабатываю нормально, мне хватает. Я не ставлю задачи выставлять свои картины на продажу. Они меня радуют дома ежедневно. Я завесил ими весь дом. Все три этажа. Перед выставкой я их снял. А Наташи не было. Она приезжает, смотрит по сторонам и говорит: «Нас что, выгоняют? Что происходит?». Картины создают в доме такую атмосферу потрясающую. Я с ними разговариваю. Спускаюсь утром и с ними здороваюсь. Но у меня нет задачи строить бизнес.

В завершении Тарзан рассказал о своей мечте. Оказалось, что он хочет вновь побывать в Африке.

- Очень хотел бы туда вернуться, - улыбнулся Тарзан. - У меня есть там друзья, которые говорят: «Приезжай, мы тебя ждем».