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15 сентября 2023 12:15

Тарзан сделал признание: «В мире нет ничего прекраснее обнаженного женского тела»

Тарзан рассказал, что продал свою картину за один миллион рублей
Алина ЧЕРНОВА
Тарзан рассказал, что продал свою картину за один миллион рублей

Тарзан рассказал, что продал свою картину за один миллион рублей

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тарзан открыл в Москве выставку своих картин. Как известно, несколько лет назад Сергей Глушко решил попробовать себя в новом амплуа и стал художником. Первое время Глушко рисовал исключительно свою супругу-известную певицу Наташу Королеву. Но после поездки в Африку Сергей сместил акценты на тамошний колорит. В результате и свою персональную выставку назвал «Африка. Возрождение невинности».

- Африка полностью поменяла мое сознание, — говорит Сергей Глушко. – Когда я впервые оказался на берегу Индийского океана, был поражен и буйством красок, и тем, как живут местные. Закат, горит костер, вокруг – шаманы… Рядом бегают дети. И у меня снесло крышу от всего, что я увидел вокруг.

Картины Тарзана в основном выполнены маслом. Но есть работы, когда вместо красок Тарзан использовал уголь. На картинах Сергея – африканская природа, а также местные дети и женщины. На многих полотнах – обнаженные женские тела.

- В этом мире нет ничего прекраснее, чем обнаженное женское тело, - заявил Сергей. – Можно, конечно, опошлять эту тему, но это так есть. Все художники пишут женское обнаженное женское тело. Я здесь не оригинален. Потому что оно прекрасно.

К слову, Наташа Королева на картинах Тарзанах хоть и почти обнажена, но выглядит вполне целомудренно. Сергей уверяет: пока раздевать полностью «русалку» он пока не планирует. К слову, Королева на открытии выставки мужа не появилась. Певица в этот день была на гастролях.

На выставке Сергей признался, что не ставит целью зарабатывать на своем хобби. Хотя несколько своих картин он все же продал.

- Больше миллиона рублей однажды заплатили, - заявил Сергей. А после продолжил: «Я зарабатываю нормально, мне хватает. Я не ставлю задачи выставлять свои картины на продажу. Они меня радуют дома ежедневно. Я завесил ими весь дом. Все три этажа. Перед выставкой я их снял. А Наташи не было. Она приезжает, смотрит по сторонам и говорит: «Нас что, выгоняют? Что происходит?». Картины создают в доме такую атмосферу потрясающую. Я с ними разговариваю. Спускаюсь утром и с ними здороваюсь. Но у меня нет задачи строить бизнес.

В завершении Тарзан рассказал о своей мечте. Оказалось, что он хочет вновь побывать в Африке.

- Очень хотел бы туда вернуться, - улыбнулся Тарзан. - У меня есть там друзья, которые говорят: «Приезжай, мы тебя ждем».

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