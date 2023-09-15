Юрий Трутнев: Минфину нужно прислушаться к словам президента о Дальнем Востоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Вячеслав Викторов/roscongress.org

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках пресс-конференции подвел итоги «VIII Восточного экономического форума». Как рассказал вице-премьер журналистам, в мероприятиях форума приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира, а также было подписано 373 соглашения на 3,8 трлн рублей.

Наибольшая доля инвестиций приходится на Амурскую область —173 млрд рублей, следом идут Забайкальский край (76 млрд), Хабаровский край (72 млрд) и Приморье (56 млрд). Среди наиболее масштабных соглашений были выделены развитие угольного морского терминала «Порт Эльга», модернизация крабовой ловли в партнерстве с лидерами отрасли — компаниями «Антей» и «Русский краб», а также строительство жилья в рамках программы «Дальневосточный квартал».

«Помимо традиционно дружественных России стран в ВЭФ приняли участие страны, которые к нам относятся недружественно – США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается», - отметил Юрий Трутнев, подводя итоги ВЭФ-2023. Он добавил, что российская сторона приглашала к участию в ВЭФ все страны: «Даже для тех стран, которые к нам не очень хорошо относятся, мы двери не закрываем».

При этом вице-премьер призвал задуматься о целях санкций, которые приводят к негативным последствиям не для России, а для стран, которые их ввели. По его словам, ни один из 3000 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке не остановился из-за санкций, местные специалисты засучили рукава и повышают свои компетенции, в то время как иностранные компании их утрачивают: «У них заводы закрываются. На Амурском газоперерабатывающем заводе нам руководитель проекта рассказывал, что одна немецкая компания, которая поставляла и налаживала оборудование, уволила 70% работников. Цеха стоят пустые - они себе сами на ногу наступили». Сейчас доля иностранных инвестиций на Дальнем Востоке, по словам Юрия Трутнева, порядка 7%, что, на его взгляд неплохо, так как регион развивается, в первую очередь, за счет российских вложений.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что международная повестка в нынешних условиях становится более диверсифицированной за счет активизации представителей из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки: «Иностранные инвесторы понимают значимость Дальнего Востока и ищут возможности».

Юрий Трутнев также ответил на слова китайского ученого Ван Вэня, который на ВЭФ-2023 заявил, что в Дальний Восток вкладывается недостаточно инвестиций для огромного потенциала региона: «Я слышал это заявление, что денег должно было быть больше. Вот министр финансов, наоборот, говорит, что это за безобразие, столько денег стали выделять на Дальний Восток. Я с ним, честно скажу, не согласен. Если президент из года в год говорит о том, что Дальний Восток — это приоритет на весь XXI век, то Минфину необходимо прислушаться».

Вице-премьер отметил, что Китай больше Дальнего Востока по площади всего на 40%, а плотность населения в регионе меньше в 150 раз. «Деньги, инвестиции, проекты, жизнь — это всё связано с работой людей — . Пока небольшое количество людей, которое проживает на Дальнем Востоке — оно во многом форматирует и влияет на эти процессы».

Отвечая на вопрос «КП», сколько же нужно людей Дальнему Востоку для развития и что в регионе делается, чтобы их привлечь, Юрий Трутнев заявил:

— Средних показателей плотности по России (8,55 чел/км², в ДФО сейчас порядка 1,2 чел/км² —прим.ред.) было бы в самый раз. Равномерное распределение человеческого потенциала по территории страны было бы справедливым и к этим ориентирам нужно стремиться. На плотность Китая не замахиваемся, там другие условия.

Говоря же об условиях в ДФО, полпред упомянул и экстремальный климат, и потребности людей в комфортной среде, а также инвестиционные проекты как драйвер привлечения людей. Также вице-премьер вспомнил об изменении климата и прогнозах экспертов, согласно которым в результате глобального потепления Сибирь может стать наиболее климатически сбалансированным регионом. В таком случае, а пока, по его словам, к этому всё и идет, может получиться так, что Сибирь и Дальний Восток станут более комфортными для жизни, что повлечет за собой приток населения.

— Чудесного преобразования, что все, кто хотят жить в Москве, завтра захотят жить в Анадыре, не произойдет, но мы шаг за шагом будем изменять среду для жизни и формировать миграционные процессы так, чтобы люди приезжали на Дальний Восток. Многое уже получается, молодежь в возрасте до 24 лет больше приезжает в регион, чем уезжает, это омолаживает Дальний Восток.

По словам полпреда, процесс развития Дальнего Востока идет по вполне понятной последовательности: планируется строить предприятия, создавать под них инфраструктуру, вместе с ними создавать новые условия для жизни людей и делать Дальний Восток более густонаселенным. Заработные платы на предприятиях, созданных на территориях опережающего развития Дальнего Востока, например, уже на 40% выше среднероссийских. Всего же, как рассказал Юрий Трутнев, существующими в регионе мерами поддержки воспользовались 62% жителей Дальнего Востока.