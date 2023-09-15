Треть россиян оказались нетерпимы к татуировкам

Треть россиян нетерпимо относится к людям с татуировками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Треть россиян нетерпимо относится к людям с татуировками. Как показали итоги опроса сайта KP.RU, 33% выступают категорически против татуировок, а еще 21% считают, что люди должны прятать наколки под одеждой, когда находятся на людях, чтобы никого не смущать и не раздражать.

«Зачем вообще эти наколки нужны? Грязь только разводить», - негодует участник опроса.

«Я бы не стал иметь дело с татуированными», - признается другой.

«Татуировки отвратительны и на мужчинах, и на женщинах», - делится мнением третий.

«Тело это храм души! Никаких тату не должно быть», - категорично утверждает уже одна участница исследования.

Спокойно к татуировкам относится треть опрошенных. Так, 35% респондентов заявили, что им все равно, есть у человека тут или нет.

«Каждый хозяин своего тела и может делать все, что вздумается», - рассуждает участница исследования.

«Лишь бы человек был хороший, а кто и что делает со своим телом, не должно интересовать посторонних людей», - соглашается другая.

А вот 6% говорят, что им нравится, как смотрятся тату на других людях, но сделать наколку себе они пока не решились.

И только оставшиеся 5% сказали, что сами имеют татуировки и позитивно относятся к людям, которые так же набили себе тату.

«Крайне положительно отношусь к татуировкам. Но и к людям без тату никакого негатива не питаю. Это выбор каждого», - рассказывает респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,2 тысячи человек.