«Откажись от его фамилии!»: Психолог посоветовала молодой жене Вадима Казаченко помириться с бывшим

Ольга Казаченко одна воспитывает 6-летнего сына Филиппа от брака с Вадимом Казаченко. Фото: Личный архив

Об Ольге Казаченко страна узнала при не самых приятных обстоятельствах, когда девушка разошлась со своим мужем, известным в 90-х артистом Вадимом Казаченко.

Причина развода, увы, банальна - Казаченко ушел от беременной жены к другой женщине, к своему директору Ирине Аманти.

Сейчас уже большая часть трудностей позади. Ольга одна воспитывает их с Вадимом 6-летнего сына Филиппа. Правда артист ни разу не виделся с сыном и пока не проявляет никакой инициативы к общению с малышом.

Музыкант лишь выплачивает бывшей жене скромные алименты в размере 15 тысяч рублей. Понятное дело, Ольга подрабатывает, но по большей части занимается бытом и воспитанием сына. На такие скромные деньги прожить молодой маме непросто.

Именно поэтому Ольга обратилась к известному психологу-расстановщику и телеведущей Юлии Хадарцевой, которая консультирует многих знаменитостей: Яну Рудковскую, Ирину Дубцову, Алексея Воробьева и многих других топовых звезд.

Ольга приехала к Юлии накануне большого вечера психолога, который отгремит 28 сентября в Крокус Сити Холле. Там, кстати, будут выступать и другие звездные клиенты Хадарцевой: Воробьев, Дубцова, Серябкина.

- И ты приходи туда со своим бывшим мужем! - сходу предложила Ольге Юлия Хадарцева.

- Юля, ты, наверное, шутишь! Как я с ним приду? Мы даже не общаемся! - удивилась Ольга.

- Так позвони ему! Бери с меня пример. На это выступление, кстати, придет мой бывший муж. И вам с Вадимом, чтобы вы оба были счастливы и хорошо зарабатывали, надо простить друг друга и благословить на новую жизнь. Ненависть и злость никогда ни к чему хорошему не приводили.

- То, что худой мир лучше хорошей войны- это точно! Да и никакой ненависти во мне нет и не было. Одно время было удивление и недоумение. Но это в прошлом. Да и мы нормально жили, у нас были прекрасные отношения. Вадим был хорошим мужем, а то что произошло потом - это уже совсем другая история, которая уже, к счастью, в прошлом, - делится Ольга Казаченко.

- А почему ты до сих пор носишь его фамилию? Чтобы у тебя пошла личная и финансовая жизнь на лад, тебе надо прямо завтра пойти и поменять документы.

- Постараюсь заняться этим в ближайшее время, давно об этом думала, но вся это суета с документами останавливала.

- И вообще тебе нужно помириться с бывшим. Это обязательно! Позвонить, написать, как угодно!

- Ну как я ему позвоню, что скажу... Хотя сын уже подрос и пора заканчивать и забыть все эти разборки. Но морально это очень сложно, - вздыхает Ольга.

- Конечно, я хотела бы, чтобы Вадим познакомился с Филиппом, чтобы общался с ним. Но с другой стороны понимаю, ему сейчас 6 лет, он уже взрослый, все чувствует. Да и Вадим не горит желанием. Про отца, кстати, мы ему только хорошее говорим…Но вот представьте, что будет, если Вадим один раз встретиться с ребенком и банально потеряет интерес...И я его пойму на самом деле в этом, так бывает...Но Филипп ведь все понимает, будет переживать. Но я подумаю… - согласилась с психологом Ольга Казаченко.

- Если вы не поговорите с Вадимом, это может, отразиться в будущем и на твоих отношениях с сыном. Ты иногда злишься на ребёнка?

- Нет, я наоборот смотрю на сына и думаю: он идеальный. Красивый, умный. Ругаюсь, если только он хулиганит, на голове стоит. А так смотрю на него, любуюсь и думаю: «Какой же ты у меня кайфовый! - поделилась Ольга Казаченко.