Бедствие эпических масштабов: число жертв наводнения в Ливии может превысить 20 тысяч

В Ливии продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный катастрофическим наводнением на севере страны. Фото: REUTERS

ДАМБЫ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ 20 ЛЕТ

В Ливии продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный катастрофическим наводнением на севере страны. В воскресенье две дамбы на реке Вади Дерна прорвались, что привело к затоплению города Дерна с населением 79 тысяч человек. Учитывая количество затопленных кварталов, число погибших может вырасти до 20 тысяч, - заявил мэр Дерны Абдель-Монейм Аль-Гайти.

Дамбы не обслуживались должным образом с 2002 года, сообщают теперь СМИ. В прошлом году в докладе исследователей из Университета Омара аль-Мухтара говорилось, что обе плотины требуют срочного ремонта, отмечая, что риск наводнений в ближайший год очень велик. Однако никаких действий предпринято так и не было.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

ПОТОКИ ГРЯЗИ И ВОДЫ

Центр города Дерна теперь напоминает землю, «сплющенную паровым катком», говорят свидетели произошедшего. Деревья выкорчеваны, здания и мосты разрушены.

«Потоки воды были наполнена грязью, деревьями, кусками железа, волны преодолели километры, прежде чем унести или закопать все, что было на их пути», - рассказал AFP Абдельазиз Брусья. - «Я потерял друзей, близких. Они либо погребены под грязью, либо унесены волнами в море».

Наводнение привело к перемещению по всему городу опасных боеприпасов, оставшихся в восточной части города после ливийской гражданской войны, которая завершилась в 2020 году. Международный комитет Красного Креста в Ливии призвал выживших граждан и спасателей быть крайне осторожными при перемещении по городу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении подчеркнул, что катастрофа в Ливии связана с изменениями климата и является одним из серии экстремальных наводнений. За последние месяцы они привели к гибели тысяч людей и разрушениям по всему миру - в Греции, Бразилии и Гонконге.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выделит 2 миллиона долларов из своего чрезвычайного фонда для поддержки пострадавших, назвав наводнения «бедствием эпических масштабов».

Турция направила корабль с оборудованием для создания двух полевых госпиталей. Италия направила три самолета с припасами и личным составом, а также два военных корабля. С разгрузкой последних однако возникли проблемы, поскольку забитый обломками порт Дерны практически непригоден для использования.