Более 1 млн пользователей Яндекса округляют свои заказы в пользу благотворительных фондов

Средства направляют в проект «Помощь рядом», который поддерживает свыше 400 организаций. Фото: Предоставлено "КП"

Средства направляют в проект «Помощь рядом», который поддерживает свыше 400 организаций.

– Число пользователей, округляющих в сервисах Яндекса, превысило 1 млн, – говорится в сообщении компании. Механика округления работает в таких сервисах, как Еда, Лавка, Самокаты, Go, Заправки, Маркет. С ее помощью итоговый чек пользователя округляется в большую сторону, а разница уходит на благотворительность. Сборы с округления направляются в более, чем сотню проверенных фондов по всей стране.

В компании рассказали, что больше всего округлений приходится на пользователей приложения Яндекс Go. Также возможностями удобной благотворительности пользуются пользователи в Маркете, Лавке, Еде, Заправках. Функцию запустили в декабре 2020-го. Пользователь может выбрать, до какого целого числа округлять свой чек, — кратного 10, 50, 100 и так далее.

Средняя сумма округлений – 7 рублей. Например, заплатив за поездку в такси не 323 руб., а 330, пассажир помогает сотням некоммерческих организаций. Округление в разных сервисах идет на разные нужды. Так, средствами из приложений Яндекс Go, Самокаты и Заправки финансируют организацию поездок для подопечных фондов.

Ежемесячно опцию используют около 1,4 млн раз. С момента появления возможности было округлено более 58 млн чеков на общую сумму 408 млн рублей. Наибольший вклад сделали жители Москвы (161 млн рублей), Санкт-Петербурга (45,2 млн), Екатеринбурга (8,7 млн), Казани (7,3 млн) и Краснодара (6,8 млн).

– Самый активный "округлянт" живет в Москве — за все время он воспользовался округлением заказов в наших сервисах более четырех тысяч раз. В числе пользователей-лидеров есть жители Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Нальчика и Чебоксар, каждый из них использовал округление более трёх тысяч раз, – уточнили в пресс-службе Яндекса.

Проект «Помощь рядом» появился с началом пандемии ковида в России. Фондам помогают организовывать поездки подопечных на такси (организовано уже 810 тыс. поездок), предоставляют сервисы для бизнеса, гранты на размещение социальной рекламы и средства для покупки продуктов, товаров первой необходимости. Каждый месяц Яндекс добавляет 12 млн рублей в копилку проекта, за все время вклад компании составил 279,5 млн рублей.

Округление можно включить в разделе «Помощь рядом» в приложениях сервиса. Далее выбрать «Управление округлением» и настроить функцию для подходящего сервиса. Сейчас в честь круглой цифры «округлянтов» — 1 млн человек — Яндекс принял решение удвоить все округления заказов пользователей.