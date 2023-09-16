Умер актер Вячеслав Гришечкин, звезда сериала «Солдаты»

Вячеслав Гришечкин в сериале «Солдаты»

Многие из нас помнят Вячеслава Гришечкина по роли полковника Староконя в популярном сериале «Солдаты». Как стало известно KP.RU, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем. А буквально на днях Вячеславу Германовичу стало совсем плохо.

«Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением «Артисты воинам России» на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия, — рассказала KP.RU основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова. — А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!»

Вячеслав Гришечкин состоял в движении «Артисты воинам России». На фото актер с Максимом Миллером, Дианой Бичаровой, Сергеем Рублевым и dj Тимом

У Гришечкина было огромное количество ролей в разных проектах, но широкой аудитории он запомнился по роли бойкого полковника Староконя в сериале «Солдаты». Также Вячеслав Германович играл в Театре на Юго-Западе с момента его основания. В последние годы актер также преподавал актерское мастерство в университете «Синергия». Кроме того, Гришечкин состоял в благотворительном движении «Артисты воинам России» (при поддержке Минобороны), в рамках которого выступал в военных частях.

Вячеслав Гришечкин был дважды женат. Первый брак, от которого осталась дочь Ольга, закончился разводом. Вторая жена умерла от онкологии в 2017 году. После ее смерти актер впал в глубокую депрессию.