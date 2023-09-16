Сергей Шойгу ознакомил Ким Чен Ына с новым вооружением фрегата «Маршал Шапошников»

Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

После того, как Сергей Шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну гиперзвуковой «Кинжал» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы на аэродроме Кневичи (Владивосток), северокорейского лидера пригласили на пришвартованный в бухте Улисс фрегат ТОФ «Маршал Шапошников».

Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. Он рассказал Кима Чен Ыну о всех характеристиках корабля и противолодочного вооружения.

Делегацию провели мимо расположенных на верхней палубе четырёхтрубных торпедных аппаратов и реактивных бомбометов РБУ-6000. При этом главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов пояснил, что фрегат «Маршал Шапошников», построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.

Делегацию провели мимо расположенных на верхней палубе четырёхтрубных торпедных аппаратов и реактивных бомбометов РБУ-6000. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ким Чен Ыну продемонстрировали новейшие противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.

«С этим вооружением фрегат «Маршал Шапошников» стал способен эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным на значительном отдалении от береговой черты», - отметил Евменов.

Ким Чен Ыну, который посетил главный командный пункт корабля сообщили, что фрегат недавно вернулся с боевого похода.

Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

- Фрегат находился в дальней морской зоне в районе Гавайских островов в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота, - отметил Евменов.

Ким Чен Ын не стеснялся задавать вопросы через переводчика о рулевом управлении фрегата, его маневренных характеристиках и особенностях использования навигационного оборудования системы «ГЛОНАСС», которое обеспечивает безопасность мореплавания в любой точке мирового океана.

После осмотра корабля Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей «Маршала Шапошникова». На добрую память от команды военных моряков северокорейский лидер получил модель боевого корабля.