Одна из самых крепких голливудских пар развалилась: почему Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Хью и Дебора встретились в 1995 году на съемках австралийского телесериала «Коррелли» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых крепких голливудских браков развалился: Хью Джекман и его супруга, актриса Деборра-Ли Фернесс, неожиданно сообщили о разводе. Они передали в редакцию журнала People заявление: «Нам повезло провести вместе почти три десятилетия в качестве мужа и жены, в чудесном, полном любви браке. Теперь наш маршрут меняется. Мы решили расстаться, чтобы каждый мог искать пути для индивидуального роста. Наша семья всегда была и остается для нас самым ценным. Мы приступаем к новой главе с благодарностью, любовью и доброжелательностью. Мы очень признательны вам за понимание того, что нашу частную жизнь следует уважать, особенно в тот момент, когда наша семья находится в переходном периоде.Это единственное заявление, которое кто бы то ни было из нас сделает».

Хью и Дебора встретились в 1995 году на съемках австралийского телесериала «Коррелли». Судя по всему, это была любовь с первого взгляда, и ей не помешало то, что Деборра на 13 лет старше Хью. Не помешало и то, что она не смогла родить от него ребенка (все попытки забеременеть заканчивались выкидышами). В конце концов супруги усыновили двоих детей; их приемному сыну Оскару Максимилиану сейчас 23 года, дочери Аве Элиот 18.

Газета Daily Mail нашла какого-то инсайдера, осведомленного о личной жизни Хью и Деборы, и тот рассказал: «Их брак был погублен пандемией COVID-19. Они всегда будут связаны, всегда будут вместе благодаря тому, что у них общие дети. Но в течение нескольких последних лет их любовь превратилась скорее в дружбу. Локдаун точно не помог их браку, отношения начали портиться». Источник добавил, что забастовка актеров и сценаристов, которая проходит сейчас в Голливуде, положение тоже не улучшила. «Хью понял, что волшебство, которым были наполнены их отношения когда-то, ушло… Они никогда плохо не отзывались друг о друге и не будут, просто их время прошло, и теперь они смирились с судьбой».

То же самое подтверждает другой инсайдер, которого отыскало онлайн-издание Page Six: «У них все случилось уже давно, друзья и семья об этом знали. Тут нет любовного треугольника, третья сторона не замешана. Но они просто превратились в соседей по комнате». Судя по всему, разрыв случился еще до начала 2022 года: тогда Джекман начал репетировать на Бродвее роль в спектакле The Music Man, а Деборра на репетиции к мужу почти не приходила.