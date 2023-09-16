Любимые пони Карин Кнайсль прилетели в Россию

Карин Кнайсль стала узнаваема во всем мире после того, как в 2018 году на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переехавшая в Россию бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль воссоединилась со своими любимцами: пони, которых Кнайсль пришлось оставить в Ливане, российские военные смогли доставить на сирийскую военную базу в Хмеймим, а затем уже самолетом в Россию.

- В условиях конфликта, который продолжается в Сирии, провезти через всю эту страну животных на грузовике не представлялось возможным. Из-за санкций нет других авиарейсов, курьерские компании перевозки не осуществляют. – рассказала Кнайсль агентству France Press.

Пони, которых Кнайсль пришлось оставить в Ливане, российские военные смогли доставить на сирийскую военную базу в Хмеймим, а затем уже самолетом в Россию. Фото: Управление ветеринарии по Ленобласти

Карин Кнайсль стала узнаваема во всем мире после того, как в 2018 году на ее свадьбе побывал президент России Владимир Путин. После ухода из правительства она покинула Австрию и оказалась сначала во Франции, а затем в Ливане, объяснив свой переезд тем, что на родине ей стали поступать угрозы убийством.

В августе этого года стало известно, что Кнайсль поселилась в России – в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Позднее она подтвердила, что приняла приглашение занять должность руководителя аналитического Центра G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете. Объявлено, что этот Центр будет заниматься политическими исследованиями.

Кнайсль поселилась в России – в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Фото: Управление ветеринарии по Ленобласти

В эксклюзивном интервью, которое Карин Кнайсль дала KP.RU на полях Восточного экономического форума, она призналась, что в нашей стране ее «больше всего поразила интенсивность русского лета и русской природы».