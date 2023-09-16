Правительство выделит 10 миллиардов рублей на строительство быстровозводимых отелей

Быстровозводимые модули - это мировой тренд последних лет Фото: Shutterstock

Со следующего года регионы будут получать единую субсидию из федеральной казны на развитие туризма. Правила выделения такой субсидии уже разработало Минэкономразвития.

Сейчас по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» регионы получают 4 разные субсидии . В частности, субсидии направляются на оборудование пляжей и национальных туристических маршрутов и на организацию событийных мероприятий.

Как пояснили в Минэкономразвития, со следующего года субсидия будет единой, это позволит сделать механизм субсидирования более гибким.

Единую субсидию будут расчитывать по специальной формуле и распределять между регионами на основе нескольких критериев: текущее количество гостиниц в регионе, дополнительное софинансирование, которое субъект готов выделить из регионального бюджета, а также доля региона в достижении по госпрограмме «Развитие туризма». Также будет учитываться наличие в регионе национального туристического маршрута.

В правительстве считают, что единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий в области туризма по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления. В конечном счете это позволит регионам увеличить турпоток.

Правительство также приняло решение о выделении 10 млрд. рублей на строительство модульных отелей. Это легко возводимые конструкции, которые при этом могут использоваться несколько лет. С проектами по строительству таких отелей премьер Михаил Мишустин познакомился во время поездки в августе в Горно-Алтайск.

Быстровозводимые модули - это мировой тренд последних лет. Благодаря таким конструкциям удается быстро создать качественный объект размещения для туристов в местах, где капитальное строительство занимало бы годы.

Федеральные деньги будут направлены на поддержку инвесторов, занимающихся возведением модульных отелей. Деньги будут выделяться в этом и следующем годах. Их получат 58 регионов. Благодаря господдержке будет дополнительно создано более 8 тысяч номеров. Как ранее отмечал Михаил Мишустин, это позволит создать новые возможности для отдыха россиян в 2024 году.