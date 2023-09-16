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Политика16 сентября 2023 20:59

Герои спецоперации «Z» гвардии старшина Сигонин обезвредил вражеский беспилотник

Применив переносной комплекс радиоэлектронной борьбы воин лишил возможности оператора дрона ВСУ корректировать огонь минометов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Гвардии старшина Владимир Сигонин и Сержант Валентин Гусев.

Гвардии старшина Владимир Сигонин и Сержант Валентин Гусев.

Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов он напутствовал своих подчиненных словами: «Воевать не числом, а умением».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ 21 БОЕВУЮ МАШИНУ

Сержант Валентин ГУСЕВ

«Водитель бронетанкового ремонтного отделения сержант Валентин Гусев в ходе участия в специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин (СППМ) в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в на передовой, Валентин производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов автомобильной техники, а также машин на гусеничном ходу. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Валентина Гусева был произведен 21 тяжелый ремонт агрегатов непосредственно на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, сержант Гусев обучил молодых специалистов новым методам ремонта».

ОБЕЗВРЕДИЛ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Гвардии старшина Владимир СИГОНИН

«Гвардии старшина Владимир Сигонин в составе группы военнослужащих выполнял по штурму опорного пункта украинских боевиков. Продвигаясь к позициям противника, группа попала под минометный огонь противника, который корректировался с беспилотного летательного аппарата националистов. Сигонин, применив переносной комплекс радиоэлектронной борьбы, подавил каналы управления и передачи данных вражеского беспилотного авиационного комплекса, лишив тем самым противника возможности корректировать огонь минометных средств. После того, как группа выбралась из-под обстрела противника, Владимир оказал первую медицинскую помощь личному составу группы, получившему ранения в ходе продвижения. В результате грамотных и решительных действий гвардии старшины Владимира Сигонина сохранены жизни троих российских военнослужащих, подавлена работа украинских БПЛА, что способствовало беспрепятственному продвижению группы и овладению опорным пунктом противника».

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯГерои «Операции Z»