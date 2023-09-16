Герои спецоперации «Z» гвардии старшина Сигонин обезвредил вражеский беспилотник

Гвардии старшина Владимир Сигонин и Сержант Валентин Гусев. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов он напутствовал своих подчиненных словами: «Воевать не числом, а умением».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ 21 БОЕВУЮ МАШИНУ

Сержант Валентин ГУСЕВ

«Водитель бронетанкового ремонтного отделения сержант Валентин Гусев в ходе участия в специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин (СППМ) в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в на передовой, Валентин производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов автомобильной техники, а также машин на гусеничном ходу. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Валентина Гусева был произведен 21 тяжелый ремонт агрегатов непосредственно на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, сержант Гусев обучил молодых специалистов новым методам ремонта».

ОБЕЗВРЕДИЛ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Гвардии старшина Владимир СИГОНИН

«Гвардии старшина Владимир Сигонин в составе группы военнослужащих выполнял по штурму опорного пункта украинских боевиков. Продвигаясь к позициям противника, группа попала под минометный огонь противника, который корректировался с беспилотного летательного аппарата националистов. Сигонин, применив переносной комплекс радиоэлектронной борьбы, подавил каналы управления и передачи данных вражеского беспилотного авиационного комплекса, лишив тем самым противника возможности корректировать огонь минометных средств. После того, как группа выбралась из-под обстрела противника, Владимир оказал первую медицинскую помощь личному составу группы, получившему ранения в ходе продвижения. В результате грамотных и решительных действий гвардии старшины Владимира Сигонина сохранены жизни троих российских военнослужащих, подавлена работа украинских БПЛА, что способствовало беспрепятственному продвижению группы и овладению опорным пунктом противника».