Николай Добронравов мог бы стать знаменитым артистом, если бы не встретил свою Алю - Александру Пахмутову

Он прожил долгую и красивую жизнь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николаю Добронравову было 94 года. Он прожил долгую и красивую жизнь.

В СССР не было более плодотворного и знаменитого творческого дуэта, чем дуэт композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Вместе они написали около 400 песен. Ни один концерт, будь то новогодний Огонёк, или кремлёвский по случаю очередного партсъезда или юбилея комсомола, не обходился без их участия. «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва» - это всё они: Пахмутова и Добронравов. Их красивый творческий полёт продолжался более 65 лет. Немало.

В последние годы они редко появлялись на публике. Три года назад отмечали 90-летие Александры Пахмутовой в Большом театре. Она вышла на сцену своей обычной быстрой походкой. Села к роялю, и зазвучали знакомые каждому мелодии. Добронравов в это время смотрел концерт из боковой ложи. Он уже плохо себя чувствовал, болели ноги. Но пропустить юбилей своей Али не мог. Спустя несколько месяцев начался ковид. Они вместе попали в больницу, переболели, но благодаря взаимной поддержке вылечились. После этого жили совсем замкнуто.

Говорят, они продолжали писать песни.

Николай Добронравов вполне мог стать знаменитым артистом. После окончания Школы-студии МХАТ в 1950-м он начал сниматься в кино. В киноповести «Возвращение Василия Бортникова» снимался с тогдашними звёздами Сергеем Лукьяновым, Всеволодом Санаевым, Инной Макаровой. Был артистом ТЮЗа. Но довольно быстро переключился на литературу.

Вместе со своим соавтором Сергеем Гребенниковым написал пьесу «Загорается маяк», премьера которой состоялась в Московском театре юного зрителя. По либретто Добронравова и Гребенникова была поставлена опера «Иван Шадрин».

Судьбоносной стала встреча с Александрой Пахмутовой. Ей предложили написать детскую песню «Лодочка моторная». Он написал к ней стихи. Так и поплыли вместе.

Потом появилась песня «О друге». К этому времени они уже были женаты.

Один из их хитов «Главное, ребята, сердцем не стареть» был написан в 1962 году во время творческой поездки Добронравова, Пахмутовой, Гребенникова по Сибири. Поездка была организована ЦК ВЛКСМ, в ней принимали участие молодые Иосиф Кобзон и Виктор Кохно. В этой поездке был написан песенный цикл «Таёжные звёзды».

За свою карьеру Пахмутова и Добронравов написали порядка 400 песен, большинство из них стали советской классикой. Среди самых известных — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», и т.д.

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