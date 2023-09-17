Об эпохе 30-40-х годов: зрители смогут увидеть знаменитую пьесу Александра Галича

Одежда горожанки СССР, 19030-е гг. Фото: Екатерина БАРАНОВА

Спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича – это история нашей страны в сложную и противоречивую эпоху 1930-х–1940-х годов.

– Она напоминает о том, что мы живем в самой великой стране и, что бы ни происходило, мы должны быть со своей страной, жить здесь и умирать здесь, – отметил на открытии выставки художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

В экспозиции – экспонаты из фондов музея, дополненные реквизитом Театра Олега Табакова. Это – фотографии, документы, картины, плакаты, костюмы, которые отражают жизнь людей первой половины XX века. Можно «посетить» еврейские местечки, ощутить дух времени НЭПа, периода массовых репрессий, эпохи индустриализации и коллективизации, Великой Отечественной войны. Стихи Владимира Маяковского, Александра Галича в исполнении артистов Театра Олега Табакова эмоционально зарядят посетителей, помогут проникнуться эпохой.

Панно с гербом СССР – подарок И.В. Сталину к 60-ию от вологодских кружевниц Фото: Екатерина БАРАНОВА

Многие экспонаты показываются впервые, например панно с гербом СССР – подарок Сталину к 60-ию от вологодских кружевниц.

– Вышивка вообще была очень популярна тогда, она нередко присутствовала на одежде жителей городов, причем это была ручная работа, ведь вышивальных машин еще не было, – рассказала "КП" Тамара Казакова, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея современной истории России.

Самодельный женский пояс, изготовленный заключённой Карлага. Для вышивки женщина меняла пайку хлеба на кусочки цветного теста

С одной страны – энтузиазм и строительство, а с другой – репрессии. Среди личных вещей заключенных, жертв репрессий 30-х годов, можно увидеть самые разные вещи, например красивый самодельный женский пояс, изготовленный заключенной Карлага или камертон. Ведь узниками были люди самых разных профессий.

– Люди находились в заключении, но даже там участвовали в самодеятельных оркестрах, пленники верили, что социализм – это правильный путь, они не были озлоблены, выходили из заключения и поддерживали политику Сталина, – отметила Тамара Казакова.

А вот в гитлеровских концлагерях, куда вели главного героя «Матросской тишины» Абрама Шварца, от людей обычно оставались только нехитрые украшения, предметы одежды или целые горы обуви.

Одежда узников лагерей смерти стала одним важных свидетельств на Нюрнбергском процессе. Преступления нацистов запечатлели многие художники, в том числе Роман Ефименко, работы которого есть на выставке. В 1942 году он попал в плен и почти три года провел в концлагерях в Вевельсбурге и Бухенвальде. Ефименко был членом подпольного интернационального комитета сопротивления, по заданию которого создал целую серию рисунков.

Цыганские бусы, найденные в Орловской области при эксгумации тел, расстрелянных немцами в 1942 г. цыган в деревне Некрасово. Фото: Екатерина БАРАНОВА

История создания самого спектакля проиллюстрирована рукописью пьесы с автографом Александра Галича, а также фотографиями, эскизами костюмов, макетами декораций, афишами...

Впервые зритель увидел спектакль в 1988 году, когда Олег Табаков поставил дипломный спектакль «Моя большая земля» на своем курсе в Школе-студии МХАТ. Через три года, уже под названием «Матросская тишина», он появился в репертуаре Театра-студии Табакова и много лет оставался одной из главных постановок театра. Роль Абрама Шварца заняла важное место в актерской биографии нынешнего руководителя театра Владимира Машкова. Спектакль уже в конце 80-х возили во многие страны, он имел огромный успех.

Выставка в Музее современной истории России (Тверская, 21) доступна для посетителей с 16 сентября до 28 января 2024 года.