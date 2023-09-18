Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития: «Экономика России становится более динамичной, и эта динамика идет с востока»

Об итогах форума в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2023 рассказал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Фото: Андрей Минаев

На прошлой неделе во Владивостоке прошел очередной Восточный экономический форум (ВЭФ). Это одно из главных деловых мероприятий страны, которое считается президентским. Владимир Путин в очередной раз назвал развитие Дальнего Востока «приоритетом на весь 21-й век». Отсюда и повышенное внимание к тому, что происходит на площадках форума. Об итогах форума в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2023 рассказал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ОТ СМЕЛЫХ ИДЕЙ ДО РАБОТАЮЩИХ ПРОЕКТОВ

- Алексей Олегович, о различных форумах, в том числе экономических, можно часто слышать подобные стереотипы. Мол, встретились, поговорили и разошлись. Никаких видимых эффектов — сплошная болтовня. Но про ВЭФ, как я понимаю, такое сказать невозможно…

- Для Восточного экономического форума важно и характерно – это соглашения, которые потом превращаются в реальные проекты. Я ветеран ВЭФ, который участвовал во всех форумах, начиная с первого. И многие соглашенияподписывал: аэропорт Хабаровска, железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян, рыбные заводы, строительство краболовов, разработку месторождений – Малмыжского, Озерного, Удокана. Многие из них сначала были смелыми идеями, соглашениями о намерении, потом юридически обязывающими контрактами, потом соглашениями о строительстве, подрядами. А сейчас стали работающими проектами, по которым идут грузы, которые зарабатывают деньги, которые платят людям зарплаты. Вот это, пожалуй, самый важный итог ВЭФ.

- Развитие Дальнего Востока стало комплексным. Строятся не только предприятия, но и комфортная городская среда создается. Как эта работа идет?

- Города – это, наверное, самое главное. Развитие такого масштаба, такая системная работа и такая амбиция – этого в России не было с далеких советских времен. То есть, взять 40% страны, решить системно, посмотреть на ключевые города, где половина населения Дальнего Востока живет, смело наметить планы, исправить накопившиеся проблемы и создать новое качество жизни в этих городах – это возможно только благодаря поддержке президента. А такое решение он принял два года назад на Восточном форуме. Мы два года этой работой занимались. И на этом ВЭФ завершили марафон, представили президенту мастер-планы, получили поручения. Правительство до конца этого года примет распоряжения, которые пропишут точно, что будет создано, когда, сколько это будет стоить - по всем 22 городам и агломерациям Дальнего Востока.

- То есть, эти мастер-планы уже утвердили?

- Правительство утвердит план-график их реализации. Все согласились с тем, что мастер-планы полезны и содержат те объекты, которые нужны. А правительство в течение ближайших трех месяцев решит, какие делать в первую очередь, исходя из наших бюджетных возможностей.

ЭКОНОМИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Какие основные реформы в городском хозяйстве в этих мастер-планах?

- Никуда не денешься, придется делать не только то, что красиво, и то, что над землей, но и то, что нужно, и то, что под землей. Это будет повышать эффективность коммунальной инфраструктуры, надежность. Конечно, хочется всюду делать только красивые музеи, стадионы и набережные. Но если при этом не делать ливневки, теплотрассы и электросети, все это будет иметь довольно печальный вид. Нам сама природа подсказывает, что нужно очень уважительно и внимательно относиться к тому климату, к той территории, на которой мы живем. Я практически весь август провел в Приморье, в Уссурийске, в Спасск-Дальнем, во Владивостоке, решая вопросы поддержки регионов в связи с теми климатическими событиями, которые уже даже чрезвычайными не назовешь. Но это каждый год происходит. Приморье в августе топит. Проектировались города так, что как-то само все стекало, а они разрослись и с учетом рельефа, с учетом экстремальности и количества осадков просто не выдерживают. У нас в августе более 40 мостов смыло в Приморье. Если каждый год так будет происходить, во-первых, нет времени их тогда капитально переделывать, потому что люди же не будут годами без моста жить. Его делают по временной схеме, а его в следующем году снова смывает. Это серьезная фундаментальная проблема. Создание такой инфраструктуры, которая может держать этот удар, очень важная часть экономики. Это экономика предупреждения. Нам нужно принимать такие решения, чтобы не топило. Как строить, как профилактикой заниматься, например, заранее расчищать русла рек. Даже конкретные правки в законодательство обсуждали, которые выправляют какие-то деформации, которые показывает сама жизнь.

ГРУЗОПОТОК ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ

- Одна из важных тем обсуждения – это логистика. Расшивка узких мест. Как идет этот процесс? Насколько я понимаю, там довольно амбициозные планы – до 150 млн тонн в год увеличить грузопоток…

- Я думаю, будет 200 млн. То есть, 150 млн – это цель, которая поставлена, а план – 200 (сейчас 34 млн тонн. – Ред.). На этот объем уже подписаны соглашения. К 2031 году на полную мощность заработает Арктик СПГ-2, Восток-Ойл. Только эти два проекта дадут 160 млн тонн в год. Плюс все остальное. Поэтому такая острая необходимость быстро строить суда и ледоколы. И здесь интересен подход наших восточных и южных партнеров. Буквально только что закончил переговоры с министром портов и судоходства Индии, который впервые в России иприехал сюда обсуждать партнерство именно на тему потенциально совместного развития Северного морского пути и строительства судов.

- Транспортная инфраструктура позволит? Береговая, аварийно-спасательная, ледоколы и т.д.? Успевает это все построиться?

- Это все заложено в план развития Северного морского пути. Это живой документ. Он находится под самым пристальным контролем. У нас почти 1900 контрольных точек, 155 мероприятий, 30 из них уже исполнены. То есть, мы наблюдаем проект на всем жизненном цикле. Когда план сверстан, финансирование выделено, проектирование закончено, контракт заключен, строительство ведется, объект сдан. Мы наблюдаем за всем. Как за флотом, так и за наземной частью, за технологиями, за космосом. Адаптируем план. В апреле этого года приняли в него важные дополнения – развитие судового оборудования. Это подпрограмма, которая позволит импортозамещать те технологии, которые стали недоступны. Там предусмотрены хорошие бюджетные инвестиции по линии Минпромторга.18 млрд рублей будет направлено на то, чтобы у наших судостроителей были необходимые технологии.

- На этом форуме, на ваш взгляд, какие подписанные соглашение в ближайшие годы могут превратиться в значимые проекты?

- Я приветствую участие частного капитала в инфраструктуре. И в первую очередь хочу сфокусироваться на государственно-частном партнерстве, которое группа БТС-МОСТ в консорциуме с Газпромбанком подписали с РЖД. Это тоже поручение президента с прошлого ВЭФ о частных инвестициях в расшивку БАМа. За счет этого мыраньше выйдем на уровень 250 млн тонн в год. И это, конечно, очень важно. Поскольку БТС - это самая, пожалуй, мощная на сегодня строительная организация именно в части пробивки туннеля, строительства мостов. Мы с ними уже взаимодействовали, они делали железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян, и как раз в партнерстве с Газпромбанком.

- То есть, если совместить планы по расшивке Восточного полигона, планы по увеличению грузопотока на Северном морском пути, то здесь у нас увеличение пропускной способности почти в два раза будет?

- Совершенно верно. И есть план развития портовых мощностей только Приморского края. С сегодняшних 149 млн тонн они должны достигнуть 300 млн тонн в 2030 году. А это совершенно другое качество экономики. У нас сбор таможенных платежей в консолидированный бюджет с Приморья вырос в три раза за последних пять лет и сейчас практически триллиона рублей достигает в год. И еще в три раза вырастет к 2030 году – будет 3 трлн рублей. Получается, в десять раз за 10 лет – такой рост почти невозможен ни в одной отрасли. И это только благодаря логистике и транзиту.

- Плюс будут и другие экономические эффекты…

- Мультипликатор всегда связан с сервисами, с современными рабочими местами, компании в хорошем смысле агрессивно вкладывают деньги в обновление парка. Мы с нашим лидером по логистике тоже работали здесь на полях форума, с группой FESCO, которая полностью обновила контейнерный парк. Вот не было бы счастья, да уход иностранных логистов помог. В 2022 году все резко забрали свои контейнерные парки. Замечательно. Мы купили новые. Теперь у нас самый новый контейнерный парк, самый новый морской флот, новые терминалы, система управления движением. Логистика идет уже не только морская, сухие порты создаются в Еврейской автономной области, в Приморье, в Забайкальском крае, в европейской части России. И это связанная система, которая позволяет товарам двигаться быстрее. А значит, скорость оборота вырастает, а это такое же благо, как и абсолютные цифры. Так что экономика России становится более динамичной, и эта динамика идет с востока.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Участие в нем приняли более 7 тысяч человек из 62 стран мира. Было подписано 373 соглашения на общую сумму 3,8 трлн рублей. Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером ВЭФ-2023.