В Харькове поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где велся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге СМИ об очередных массовых потерях в рядах ВСУ: на Донецком направлении потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском до 140, на Краснолиманском до 65, на Южно-Донецком до 170, на Купянском до 50, на Херсонском до 20.

Кроме 625 наемников киевского режима наши воины уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ, самоходки «Panzerhaubitze 2000» (ФРГ), М109 «Paladin»(США) и «Krab» (Польша), боевую машину пехоты «Bradley» (США), две артсистемы М777 и гаубицу М119 (США), две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Днепровское Херсонской области.

За сутки армейской авиацией, ракетными войсками в Харькове поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где велся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, а в районе населенного пункта Серебрянка поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS (США) и 28 украинских беспилотников.

Минувшей ночью вооруженные формирования киевского режима устроили серию воздушных террористических атак с помощью беспилотников самолетного типа. С 1.15 до 2.20 наши военнослужащие противовоздушной обороны сбили шесть аппаратов над Крымом и один над Истринским районом Московской области. А рано утром еще два дрона были перехвачены в Воронежской и Домодедовском районе Московской области.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

472 - самолета.

249 - вертолетов.

6838 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11919 - танков и других боевых бронированных машин.

1151 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

6411 - орудий полевой артиллерии и минометов.

13090 - единиц специальной военной автомобильной техники.