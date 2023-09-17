Остался без любви и жил в нищете: Какими были последние годы режиссера Александра Хвана

Режиссер Александр Хван умер в хосписе после продолжительной болезни. Фото: Кадр видео

Александр Хван умер в хосписе после продолжительной болезни. О его смерти сообщил в соцсетях его друг и коллега - актер и режиссёр Григорий Константинопольский. «Когда уходят ровесники и друзья, ты фиксируешься на этой временной точке, понимаешь, какая короткая, бессмысленная и безжалостная жизнь. Позавчера я говорил с Сашей по телефону - он был в хосписе . Тяжёлая болезнь. Он, кажется, не понимал, где он и что с ним», - написал Константинопольский. Они познакомились в 1989-м. Хван пригласил молодого актера в свой фильм «Дюба-Дюба» - на одну из главных ролей.

Не только Константинопольский, но и другие, кто близко общался с Хваном, знали, что он серьезно болен. Он и сам не скрывал. Прошлой осенью написал на своей страничке в соцсети: «Да, я сейчас болен - любая физическая нагрузка вызывает сильную одышку... Однако, происходят явления, которые заставляют меня надеяться на активную ремиссию.

Я продолжаю летать во сне! Господи, благослови!». Тогда многие откликнулись в комментариях, стали писать здравицы и пожелания. Это подпитывало надеждой и давало силы для борьбы. Но чуда не произошло…

В 80-м Александр Хван закончил режиссерский факультет ВГИКа, был учеником Татьяны Лиозновой и Льва Кулиджанова.

О нем заговорили как об интересном молодом режиссёре в начале 90-х, когда вышел на экраны его первый самостоятельный фильм «Дюба-дюба» по сценарию талантливых Петра Луцика и Алексея Саморядова. Да ещё с Олегом Меньшиковым в главной роли. Меньшиков сыграл студента ВГИКа. К своему режиссерскому дебюту Хван написал музыку. В 1992-м картина «Дюба-Дюба» была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а в России получила премию «Ника». И до сих пор считается одним из лучших фильмов 90-х. Эпиграфом к картине режиссер взял строки из 1-го послания апостола Павла: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся».

Критики сразу поставили его фильм на полку «чернухи». Зрители благодарили за точную, тонкую, эмоциональную фиксацию времени.

Потом вышла его «Кармен» с молодым еще Игорем Петренко. И она тоже рассказывала о том противоречивом времени, которое сегодня называют лихими девяностыми. Александра Хвана можно назвать исследователем, хроникером переломной эпохи. Он её рисовал во всей неприглядной и романтической красе.

Потом были: «Умирать легко», сериалы «Предлагаемые обстоятельства», «Гаражи» и другие фильмы.

За свою творческую жизнь Александр Хван снял около 30 фильмов. Он и сам снимался как актер, сыграл небольшую роль в «Питер FM», «Зорге», «Детях Арбата»...

«За спиной - 30 фильмов и сериалов, творческие споры, разбитое сердце, надежды, невзаимная любовь, безденежье и нищета, повзрослевшие, разъехавшийся дети, бывшие жены... Никого нет. Ничего не осталось. Все в прошлом… Мы все тут только на время, зато каким оно было! Иногда искрило и мы все же были счастливы»… - написал в память о друге Григорий Константинопольский.