Центру экстренной психологической помощи МЧС России исполнилось 24 года

При ликвидации последствий катастроф нужна служба, работающая с людьми, потерявшими близких или пострадавшими лично, в первую очередь психологически. Фото: пресс-служба МЧС

В 1995-м случилась трагедия в Нефтегорске. При ликвидации последствий землетрясения в МЧС увидели — нужна служба, работающая с людьми, потерявшими близких или пострадавшими лично, в первую очередь психологически. Такая поддержка требовалась и самим спасателям.

17 сентября 1999- года был официально создан Центр экстренной психологической помощи МЧС России. А первый опыт работы психологов в условиях ЧС случился ещё при ликвидации последствий терактов в домах на улице Гурьянова и на Каширском шоссе в Москве. С 2002 года Центр возглавила кандидат психологических наук и Заслуженный спасатель РФ Юлия Шойгу.

Сегодня здесь трудятся более 900 специалистов. Они работают в столице и в филиалах Центра в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе, Питере. И это все аттестованные аварийно-спасательные формирования.

В состав Центра входят психологи территориальных органов, пожарных и спасотрядов, воинских частей, учебных заведений и организаций МЧС России. Он координирует и решает задачи по оказанию экстренной психологической помощи всем, кто пострадал при катастрофах, техногенных и природных катаклизмах. И старается сохранить и поддерживать психическое здоровье самих спасателей.

- При рождении службы планировалось, что работать придется с сотрудниками самого МЧС, - рассказывает директор Центра Юлия Шойгу. - Но помощь профессионалов понадобилась и пострадавшим и их близким. Полтора десятка лет назад начиналась интернет-служба экстренной психологической помощи.

Фото: пресс-служба МЧС

Сейчас спецы Центра круглые сутки по телефону и в Сети консультируют тех, кто в беде. Среди психологических проблем в приоритете - острые кризисные ситуации.

На базе Центра в режиме 24/7 дежурит группа экстренного реагирования по Москве. Она спешит на помощь погорельцам, раненным в ДТП, пострадавшим при попытке суицида.

Специалисты-психологи экстренно оказывали психологическую помощи более чем 6000 раз за минувшие годы.

Психологи МЧС, занимаясь подготовкой и сопровождением личного состава, проводят до 230 тысяч мероприятий в год. Что позволяет спасателям эффективно работать при экстремальных нагрузках.

- Я и психолог, и аттестованный спасатель, и знаю, как дорого обходится беспечность, отсутствие культуры безопасности, неумение оказать первую помощь, - говорит Юлия Шойгу, – И уже много лет мы ведем пропаганду культуры безопасного поведения.

Центр экстренной психологической помощи МЧС сотрудничает с Минпросом для обновления школьного предмета ОБЖ. Разрабатываются методические пособия. Проводятся обучающие курсы по управлению стрессом и оказанию психологической помощи. Десятый год проводятся Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор».

Многие специалисты ЦЭПП отмечены государственными и ведомственными наградами. В 2019 году коллектив Центра был удостоен благодарности Президента России.