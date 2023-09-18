Военная спецоперация на Украине 18 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 сентября 2023 года.

Несколько взрывов прозвучало 17 сентября в Одесской области, сообщило украинское издание. Власти объяснили эти взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Во всех регионах Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны. Утром 17 сентября в небе над территорией Воронежской области был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа.

Ряды ВСУ пополняют все менее подготовленные и мотивированные бойцы, сообщило издание The Telegraph.

Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки российские войска отразили три атаки ВСУ около населенных пунктов Химик и Марьинка на Донецком направлении.

Также была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым. Еще один беспилотник, по данным Минобороны, был уничтожен над Белгородской областью.

17 сентября в Очакове Николаевской области прозвучал взрыв, сообщило местное издание. В Николаевской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Солдаты ВСУ признаются, что не в состоянии справиться с российскими минными полями. Об этом они рассказали немецкой газете Spiegel. Из-за российских мин наступление превратилось в «три месяца ада». ВСУ теряют не только существенное число техники, но и личного состава.

Российские военные нанесли существенный урон украинским войскам, которые НАТО готовило девять лет, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Трансляция обновляется.