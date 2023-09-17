Атаманша Катя Гусева и Мария Захарова в изумрудных туфлях: чем удивляла премьера "Бременских музыкантов"

В Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля "Бременские музыканты" Фото: Мария РЕМИЗОВА

В театре Моссовета отгремела премьера музыкального спектакля «Бременские музыканты» в постановке художественного руководителя Евгения Марчелли. В ролях сплошь звезды: звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева выпорхнула на сцену в образе эксцентричной Атаманши, Валерий Ярёменко сыграл Гениального сыщика, а Нил Кропалов стал лиричным Трубадуром.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

В основе спектакля - либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая прозвучит в исполнении «живого оркестра» Театра Моссовета. В спектакле занято более 40 артистов.

«Бременские музыканты» Евгения Марчелли, давно мечтавшего поставить спектакль для детей, — лиричный мюзикл для всей семьи, сделанный в добрых традициях старой театральной школы.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

В вип-партере артистам и режиссёру аплодировала

директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Как всегда, Захарова вышла в свет в элегантном образе -пальто -жакет в стиле Коко Шанель дополнили изумрудные туфли на платформе.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

На премьере побывала в полном составе и семья легенды балета Сергея Филина.

-Музыка потрясающая и игра актеров впечатлила. Нам и детям очень понравился спектакль,-поделилась с KP.RU супруга Филина Мария Прорвич.