Мошенникам играют на желании сэкономить: топ-5 автоподстав, которые грозят водителям в России

Автоподставы как явление не исчезли, а в последнее время их становится ещё больше. Фото: Shutterstock

«Врезался мужик на «Запорожце» в шестисотый «Мерседес», выходят из «мерса» четыре бандита…» - так в 1990-е начинался едва ли не каждый второй анекдот. Страх задеть на дороге иномарку и «попасть на бабки» у многих россиян был велик не без оснований. Бывали случаи, когда людей вынуждали продавать даже квартиры, чтобы возместить ущерб «пострадавшим» в аварии. Причем ДТП нередко были липовыми - так называемыми автоподставами. Автоподстава - это умышленно совершенная авария, а чаще ее имитация, с заранее продуманным сценарием. Цель махинации - путем запугивания, обмана и шантажа убедить жертву в ее виновности и вынудить отдать бандитам кругленькую сумму.

Этот вид мошенничества особенно часто практиковался до появления в России в 2003 году системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Задачей страховой реформы было как раз обеспечить права всех участников ДТП и исключить риск решения вопроса «по понятиям». Но автоподставы как явление при этом не исчезли, а в последнее время их становится больше. Какие сценарии сейчас чаще всего используют злоумышленники, выясняла «КП».

- И почему я не оформил ОСАГО? Будь у меня полис - с мошенниками я разговаривал бы по-другому! Фото: Shutterstock

ТОП-5 автоподстав, которые сегодня в ходу

1. Засада у супермаркета

Это классика.

Задача жуликов - как можно ближе подпустить к себе вашу едущую сзади машину и в нужный момент резко затормозить. Водитель-жертва часто не успевает среагировать и втыкается во впереди идущий автомобиль. Виновником подобных ДТП по правилам считают того, кто ехал сзади, - соблюдай дистанцию.

Засада у супермаркета Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дальше - будьте уверены - из авто выйдут ребята и с озабоченным видом начнут рассматривать вмятины или царапины на бампере - и они там, поверьте, даже если вы просто слегка стукнулись, будут. В случае с автоподставами повреждения на авто нередко наносят заранее, например, поцарапав в нужных местах наждаком.

Этот способ особенно часто используют в плотном потоке, где автомобили двигаются с небольшой скоростью.

Новшество последних лет - мошенники могут затормозить не педалью, а ручным тормозом, чтобы не загорелись стоп-сигналы. Ну а дальше начинается «работа» с жертвой, где в ход пойдут разнообразные психологические приемы, - здесь уже многое зависит от опыта и артистизма преступников. Главная их задача - убедить вас решить все «по-людски» и заплатить за ущерб, не вызывая ГИБДД и автостраховщиков.

Совет: соблюдайте дистанцию и не отвлекайтесь на дороге!

2. Вежливо «пропустить» на кольце

Как и в случае с торможением ручным тормозом (при этом стоп-сигналы не загораются), инсценировка ДТП на перекрестках с круговым движением - довольно свежее изобретение.

Пользуются мошенники тем, что правила проезда на таких участках дороги менялись и не все водители пока за этим внимательно следят.

Вежливо «пропустить» на кольце Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Суть схемы - мошенники, следуя по кольцу и имея приоритет в движении, притормаживают и мигают будущей жертве, въезжающей на перекресток: проезжай, мол. Доверчивый водитель начинает движение, а «автоподставщик» резко дает по газам, провоцируя столкновение. Виновником такого ДТП почти наверняка признают жертву махинации.

Совет: следите за изменениями в ПДД, дорожными знаками и четко следуйте правилам, какие бы сигналы ни посылали вам другие водители.

3. Подставиться из соседнего ряда

Жертва двигается в левой полосе, когда сзади вдруг начинает нетерпеливо мигать другая машина - пропусти, мол, тороплюсь. Водитель начинает перестраиваться в правый ряд и вдруг слышит удар (хотя бывает, что ничего и не слышит). Оказывается, при перестроении он якобы задел машину, которая двигалась справа и оказалась в «слепой» зоне. Об этом жертве мошенники расскажут чуть позже, когда вынудят прижаться к обочине. Иногда столкновение бывает реальным, но чаще никакого контакта между автомобилями вообще не происходит - царапины сделаны наждаком (их могли заранее нанести и на машину жертвы где-нибудь на парковке), а звук мог быть от удара специально брошенной из машины мошенников обмотанной тряпкой пластиковой бутылки с песком.

Подставиться из соседнего ряда Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Это наиболее опасный вид автоподстав - ведь здесь действует целая ОПГ как минимум на двух автомобилях. Кроме того, у злоумышленников могут быть «свои» свидетели, оценщики и страховщики.

Бандиты начнут убеждать жертву решить вопрос, заплатив за ущерб на месте или выдав им расписку, потому что вызывать ГИБДД и представителей страховой компании - «не вариант». Ведь «виновник» уехал с места ДТП, а значит, его лишат прав, а страховая ничего не будет возмещать. В ход могут пойти фальшивые ксивы сотрудников полиции и ФСБ, угрозы и т. п. Чтобы оценить ущерб, могут предложить проехать в ближайший сервис (где у бандитов тоже будут свои люди) или вызвать знакомого автомеханика к месту ДТП. В любом случае ущерб насчитают такой, что мало не покажется.

Совет: если вас прижимают к обочине, сразу звоните в полицию, а когда остановитесь, не выходите из машины, пока не приедет экипаж ДПС. Если есть возможность - записывайте все происходящее на видео.

4. Получить царапину на парковке

Автоподставы у крупных торговых центров стали очень распространены.

Машин там много, проезды нередко узкие, видимость ограничена - прекрасные условия для мошенников. И разновидностей подстав здесь сразу несколько.

Получить царапину на парковке Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

• Одна из популярных - когда подгоняют помятую машину к припаркованному автомобилю жертвы и ставят ее так, как будто произошло небольшое ДТП. Вернувшийся водитель осматривает свою машину, убеждается, что она в порядке, оглядывается по сторонам… Но владельца помятого авто поблизости нет. Подождав, он садится в свою машину и уезжает. А через некоторое время ему звонят неизвестные и просят возместить «ущерб» (данные водителя они предварительно пробивают по базе).

Доводы о том, что на парковке он никого не задел, не действуют - уехал с места аварии, значит, виноват вдвойне. А не хочешь договариваться по-хорошему, сообщим в полицию и страховую компанию.

И многие в такой ситуации призадумаются. Ведь оставление места ДТП - административное правонарушение. Причем штраф законом не предусмотрен - сразу лишение прав на срок до полутора лет.

Совет: уезжать с парковки в такой ситуации нельзя - надо вызывать ДПС, искать свидетелей и записи с камер.

• Еще одна разновидность - когда к вам прямо на парковке подбегает взволнованный человек и говорит, что, паркуясь, вы снесли ему зеркало (при этом может быть инсценирован звук удара) или, например, поцарапали машину, открывая свою дверь.

Совет: лучшая тактика в таких случаях - настаивать на вызове полиции. Злодей, скорее всего, ретируется.

5. Разыграть жертву-пешехода

Сбить пешехода - страшный сон для любого автомобилиста. Поэтому шок от того, что на земле лежит человек, только что попавший под колеса вашей машины, часто парализует способность критически мыслить.

На это и делают ставку мошенники.

Разыграть жертву-пешеходаруля Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эту разводку чаще устраивают на стоянках и заправках. При выезде, особенно если нужно сдать назад, водитель вдруг слышит глухой удар, потом видит бегущих к машине «случайных свидетелей», которые начинают оказывать первую помощь «потерпевшему», которого вы якобы только что сбили. Но «потерпевший» приходит в себя, просит не вызывать скорую и вроде готов решить с вами вопрос полюбовно, соглашаясь принять 30 - 50 тысяч рублей. Синяк, ссадина и испорченная одежда для усиления эффекта, конечно, тоже в наличии.

Совет: предложите вызвать полицию и довезти «потерпевшего» до травмпункта. Скорее всего, злоумышленники от вас скоро отстанут.

Советы "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГРУППЫ РИСКА

Так мошенники выбирают жертву

• Застать врасплох и убедить в ответственности за ДТП бывает легче неопытного водителя. Поэтому значок с восклицательным знаком, туфелькой или чайником, неуверенная манера вождения могут привлечь внимание преступников.

• Чаще всего жертвой становится автомобиль, в салоне которого есть только водитель. Если в машине есть еще и пассажиры, ее, скорее всего, не тронут.

• Злоумышленники часто выбирают для атаки автомобили среднего класса, ведь у их владельцев должны водиться деньги. А вот с дорогим авто они предпочитают не связываться - мало ли кто за рулем и какие у него связи.

• При инсценировке ДТП на парковках и заправках мошенники часто выбирают пожилых водителей или женщин с детьми - их легче сбить с толку.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЛжеДТП будет больше

Как вести себя водителю, который столкнулся на дороге с мошенниками? Почему никак не уходят из нашей жизни автоподставы и будет ли меняться ситуация? Эти вопросы мы задали вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Что делать водителю, если после автопроисшествия, которое вызывает сомнения, ему предлагают решить все на месте без полиции и комиссаров?

- В большинстве случаев вашей защитой будет автостраховка. На все предложения «договориться на месте» отвечайте: «Пусть разбираются полиция и страховая компания, если надо - суд. На месте решать ничего не будем». Но проблема в том, что полис ОСАГО оформляют все меньше водителей. Наш Национальный автомобильный союз провел недавно собственное социологическое исследование, в ходе которого мы задали вопрос: «Откажетесь ли вы от приобретения полиса ОСАГО, если цена на него вырастет на 10%?» И 22% опрошенных заявили, что откажутся! А 7% сказали, что у них уже и так нет полиса. А чем больше водителей ездят без страховки - тем благоприятнее среда для мошенников.

- Количество автоподстав сейчас растет?

- Объективных данных нет. Ведь очень часто жертвы вообще не обращаются в полицию или полиция не возбуждает дело, потому что нет явных признаков преступления. Нередко мошенники ходят по краю закона, не нарушая его юридически. Но ситуация в ближайшее время будет ухудшаться. Во-первых, налицо серьезный кризис в сфере автострахования: тарифы сильно выросли, а страховые выплаты при этом небольшие, расчет часто идет по дешевым аналогам оригинальных запчастей.

За этим тянется второй важный момент - отовсюду звучит, что запчасти очень подорожали. Хотя это далеко не всегда именно так. Какое-то время назад они действительно выросли в цене, но сейчас многие запчасти стоят даже дешевле, чем стоили до начала кризиса. И на этом фоне человек видит, что он якобы повредил дорогую иномарку, и думает - да, страховка явно не покроет ущерба (по ОСАГО компания выплачивает не больше 400 тысяч рублей. - Ред.).

Третий момент: полиция может вообще не приехать на ДТП без пострадавших или ехать очень долго (по телефону сотрудники полиции могут предложить водителям самостоятельно оформить извещения для ОСАГО либо проехать в ближайшее подразделение полиции. - Ред.), и водитель-жертва будет несколько часов находиться под давлением мошенников и может сдаться.

Ну и, наконец, мы знаем, что цена полиса после ДТП для автомобилиста резко вырастет, она может составить до 30 тысяч рублей, как и для начинающего. Далеко не у всех есть такие деньги. А штраф за езду без полиса ОСАГО - всего 800 рублей. Это подталкивает либо к отказу от полиса, либо к желанию решить все на месте, не сообщая ничего автостраховщикам, чтобы потом не выросла цена страховки. Пока, к счастью, серьезно сдерживает рост автоподстав развитие системы камер видеофиксации.

- Как водителю не стать жертвой мошенников и что делать, если он все-таки столкнулся с ними?

- У вас обязательно должна быть страховка, и, если произошло ДТП, твердо стойте на своем, звоните в ГИБДД и в свою страховую компанию, а дальше следуйте их инструкциям. И очень хорошо, если в машине есть видеорегистратор. Можно также написать на горячую линию Национального союза автостраховщиков - попавшим в беду автомобилистам мы всегда стараемся помогать оперативно (всю необходимую информацию см. на сайте союза nsso.ru).