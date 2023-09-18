Лондон «подкидывает дровишки» в конфликт, а Киев мечтает о перемирии: что узнали у западных политиков Вован и Лексус

Украинские солдаты думают: «Когда же это все кончится...» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто называет их агентами ГРУ, кто - телефонными хулиганами. Ясно одно - секреты, «вырванные» у западных политиков пранкерами Вованом и Лексусом, стоят в одном ряду с «добычей» разведки, но делиться ими парни не стесняются. Именно они выяснили у Меркель и Олланда, зачем нужны были Минские соглашения.

На этот раз Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пришли в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать, какое будущее Запад уготовил Украине и на что надеются в самом Киеве.

Владимир Кузнецов (Вован), слева, призывает взглядом Алексея Столярова (Лексус) в студии Радио «КП» рассказать всю правду. Фото: Радио «КП»

ВСЕ ОНИ ПОНИМАЮТ

«КП»: - Основная часть вашей работы строится вокруг Украины. Летом началось контрнаступление. Кураторы видят провал?

Лексус: - Постоянно задаем им этот вопрос. Они упирают на то, что «мы должны помочь Украине в ее борьбе за демократию». Как только мы задаем вопрос, а что на самом деле - они впадают в ступор: «Ну да, все идет не так, как хотелось бы…».

Вован: - У нас на днях был разговор с одним из украинских пропагандистов. Он побывал в госпитале, где моральный дух солдат слабый. И возмущался по поводу западных СМИ: «Я написал статью, а британцы пишут о том же, но в обратную сторону. Как так?!».

- И статьи «британцев» действуют на их политиков…

Вован: - Это контрнаступление больше всех раскручивала именно пресса. Они кричали о «лавине»: «Украина за лето дойдет до Крыма!». А теперь политики задают вопросы, особенно в странах, где скоро выборы. И видим небывалые рейтинги у «Альтернативы для Германии», которые раньше были чуть ли не маргиналами.

- Так западные лидеры понимают, что Украина как партнер бесперспективна?

Лексус: - Они все говорят шаблонно - как будто методичку цитируют: «Украина - это западная страна, мы должны победить диктатуру». Про контрнаступление они говорят: «Мы видим, что это нереально, но Украина должна победить».

АДЕКВАТНЫЙ ДЕДУШКА

- Кто же там адекватный?

Лексус: - Мы общались с Генри Киссинджером. Он рассказал о разговоре с Ермаком (глава офиса Зеленского. - Ред.). И тот раскрыл план Киева: «Мы постараемся повоевать, потом заключим временное соглашение, как Северная и Южная Корея, а потом мы эти земли (Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. - Ред.) отобьем».

- И что про это думает Запад?

Вован: - Как Киссинджер сказал, он общался с Блинкеном, с Байденом. Говорит, в США идея такая: мы не говорим о мирных переговорах, но говорим о прекращении огня. Они хотят затяжного конфликта, чтобы накачивать украинскую «черную дыру» старым оружием и развивать свой ВПК.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер признался пранкерам, что у Киева дела плохи. Фото: Getty Images

Лексус: - Он сравнил Украину с Вьетнамом. Когда спустя несколько лет общественное мнение изменилось, и так же будет с Украиной. И он уверен, что Крым Украина не вернет.

- От чьего имени вы общались?

Лексус: - Зеленского. А Киссинджер говорит то, что в голове у людей, которые определяют политику США.

ЗНАЕМ ИХ ПЛАНЫ

- Кто хозяева Украины?

Лексус: - Там сложная система. У нас были разговоры с теми, кто рулит внешней политикой Британии. Они говорят, определяют, что дальше с боевыми действиями на Украине, США. Олланд, Меркель, Порошенко это подтверждают. Но в Британии подчеркивают: «Мы подкидываем идеи для эскалации конфликта».

Когда еще никто не знал, что Британия поставит ракеты Storm Shadow, нам по телефону они сказали, что начинают раскачивать эту тему в СМИ и уже разослали все методички. Чтобы пресса муссировала эту тему, а в США на это клюнули и сами приняли такое же решение.

- И вот эти ракеты бьют по нам…

Лексус: - Или мы говорим с тем же Ермаком. Он говорит: «Все плохо, нам нужно больше оружия и денег, но все станет возможно, если организуем визит Зеленского в США» (тогда их еще не было). Проходит 5 месяцев, Зеленский прилетает к Байдену…

А где-то год назад нам их глава МИДа Кулеба говорит: «Американцы просят нас заняться Африкой, потому что Россия будет опираться на это». Тогда никто не думал про это. Но через полгода Кулеба совершает тур по Африке.

- И о чем же говорят сейчас, что мы увидим через полгода?

Вован: - Все ждут итогов контрнаступления, получают секретные отчеты, что осталось у Украины, сколько солдат погибло.

Лексус: - А дальше - заморозка, накачка вооружением - и второй раунд.

- То есть рассчитывают на очередные Минские соглашения?

Лексус: - Только Киссинджер говорит: «Второй раз у вас (обращаясь к украинцам. - Ред.) шансов почти не будет, выкладывайтесь по максимуму сейчас». У самого Киссинджера позиция такая: все, что под контролем России - должно уйти России, а все, что западнее, можно брать в НАТО. Но все юридически оформить.

Вован: - Он лично за вступление Украины в НАТО. Но была закрытая встреча Бильдербергского клуба (где западные лидеры по-настоящему решают, что будет дальше с миром), и многие европейские политики были против Киева в НАТО.

СОЙДЕТСЯ ЛИ НАТО С РОССИЕЙ?

- Идут разговоры, что поляки хотят отжать Западную Украину, румыны - Закарпатье. А что говорят в Варшаве и Бухаресте?

Вован: - У Дуды (президент Польши. - Ред.) прямых подходов к этому не было. Он очень трясется на тему войны с Россией. Поляки подождут, когда Украина будет обескровлена, и в кулуарах начнут предлагать: а давайте, исключительно ради безопасности… Сначала сделают «серую зону», контролируя Львов с приграничной полосой, потом интегрируют ее в Польшу.

- Будет ли столкновение НАТО и России?

Лексус: - Сейчас этого никто не хочет. Польша в первую очередь. Они понимают, что если это будет, то их руками.

Вован: - Когда в Польшу упала украинская ракета, подбила там трактор, мы позвонили Дуде. Он говорил с генсеком НАТО, с Байденом, с Зеленским и сразу после - с нами. И он нам выложил, что боится войны России и Польши и не хочет применять 5-й параграф.

- 5-й параграф в Уставе НАТО о том, что, если нападают на одну страну, остальные за нее «впрягаются».

Лексус: - Но как там написано? Кто-то может направить свои вооруженные силы, кто-то может дать оружие, а кто-то может пожелать удачи. И поляки боятся, что они будут той страной… которой пожелают удачи. В Польше серьезный экономический кризис. Мы общались с главой ФРС, с главой Европейского центробанка, с мэром Варшавы. И все говорят, что больше всего от санкций страдают страны на границах с Россией, с Украиной. В Польше огромная инфляция, проблемы с бюджетом. Мэр Варшавы жалуется на орды беженцев - социальная система не выдерживает. А брать себе еще западную часть Украины - это отдельная нагрузка.

- Отменять санкции не собираются?

Лексус: - Мы позавчера общались с главой одной из стран Евросоюза. И нам говорят: «Мы хотим еще ниже сделать потолок цен на нефть». Куда ниже-то? У вас и так с энергоносителями беда. Но они надеются, что ЕС скомпенсирует эти дыры.

- А что говорит Европейский центробанк?

Вован: - Там потрясающая женщина Кристин Лагард: «Я бы знала про прогнозы, будь у меня хрустальный шар и я могла в него смотреть». Вот и вся экономика Евросоюза. Ну, еще держатся. Молодцы.

«УБЕЖАНЦЫ»

- Вы общаетесь с нашими, так сказать, «убежанцами» - теми, кто уехал из России и теперь льет на нас ушаты грязи?

Вован: - Готовим серию пранков. И начнем как раз с русскоязычного персонажа - хочется немножко отвлечься от политики. Не совсем, конечно, - все вокруг да около. Но там будет и юморок, и много хейта в адрес России. То есть это такие россияне, которым очень нужен европаспорт.

- Это кто такой?

Вован: - Не будем афишировать, потому что там очень плотное комьюнити. Но стоит сказать, что люди там, конечно, очень разные. И большая часть из них просто хотят усидеть на двух стульях - вроде и уехали, но связи разрывать не хотят, потому что заработать там они не могут.

- Тех, кто убежал, можно переубедить и вернуть домой, чтобы они приносили пользу России?

Вован: - А надо? Чуть что, они снова предадут и сбегут. Зачем такие нужны?

Лексус: - Они вернуться, может, и хотят, но только потому, что им нужно зарабатывать. И все. А убеждений у большинства из них нет - они просто следовали трендам. Вот есть друзья, которые переезжают - «а я тоже поеду». А так уже ни перспективы не видят, ни идеи за ними никакой нет, да и денег тоже нет. С ними говоришь, они такие: «Я так люблю украинскую культуру». - «А кого уважаете, кто любимый писатель?» - «Я не читал, но я уверен, что пишут лучше, чем в России».

ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФЕНОМЕН

- Тут был большой скандал с премьером Эстонии Каей Каллас - ее муж работал с Россией (см. стр. 6. - Ред.). Ей, естественно, поставили это на вид. С ней вы не общались?

Вован: - Ну, мы не будем говорить, кто, где… Давайте так, всё в работе. Многие люди не знают еще, что они стали жертвой пранка, и до сих пор с нами поддерживают связь. А через них мы можем выходить на кого-то выше.

Лексус: - Тема касается не только Эстонии, а всей Прибалтики. Они же больше других пострадали от санкций против России, при этом громче всех кричали, что нужно прекратить любые контакты с Россией. У них есть методичка: нужно говорить то, что нужно, а делать - по-другому. Кажется, если власть в Киеве сменится, не останется ни одного солдата, прибалты все равно будут говорить, что Украина должна победить, и ничего не поменяется.