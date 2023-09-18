Шуфутинский похудел на 18 кило после того, как молодая жена назвала его старым и толстым

Михаил Шуфутинский и его жена Светлана. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Михаил Шуфутинский недавно поразил публику своим преображением: артист похудел почти вдвое. Исполнитель хита про третье сентября скинул 18 килограммов. Во время встречи с поклонниками певец рассказал, что подвигло его заняться своим весом. Оказывается, он решил сесть на диету после упреков молодой жены.

В 2020 году Шуфутинский женился на своей давней возлюбленной – танцовщице Светлане Уразовой. Супруга моложе артиста на 24 года. Ради нее Шуфутинский полностью изменил свой образ жизни и сел на диету.

«Она сказала: ''Ты толстый, старый, нудный и противный''», - рассказал артист в шоу «Ты не поверишь!».

Упреки Светланы больно задели Шуфутинского, и она решил взяться за себя.

«Сказала: ''Тебя не достаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни''», - говорит исполнитель.

Супруга посадила артиста на раздельное питание. Она исключила из его рациона жирную пищу, хлеб и сахар, заменив их на нежирное мясо и овощи на пару. Результат не заставил себя долго ждать: сегодня артист выглядит заметно постройневшим и помолодевшим.

Светлана работала танцовщицей в коллективе музыканта. По словам артиста, он почти 25 лет добивался ее внимания, но в тот период был женат. Позже Светлана поддержала его в тяжелый период, когда он потерял жену. Это третий брак исполнителя.

Михаил Шуфутинский женился в первый раз на подруге Татьяне Ростовой. Второй женой артиста стала Маргарита Шуфутинская: они поженились в 1971 году. Супруги жили в США и в России. Жена артиста умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе от тяжелой болезни.

Старший наследник шансонье Дэвид живёт с семьёй в Москве и занимается продюсированием звука в кино. Дэвид подарил певцу троих внуков.

Младший сын артиста Антон Шуфутинский живет в США. Он женат на американке Брэнди, у них трое детей. Младший сын Шуфутинского преподаёт в университете.