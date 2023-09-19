Захватите мой дом, мои двери открыты!

На собрании микрофон-Мартышка иногда начинал петь. Но и душа пела - за правое же дело бьемся! Фото: Павел САДКОВ

Ей-Богу, был трезв. Не знаю как все закрутилось, правда. Сначала попутал нечистый заглянуть в платежки. Потом зацепились с кем-то языками в лифте: «Мама родная, сколько ж мы платим!». Потом выяснилось, что наша управляющая компания (далее УК) не собирается чинить нам сломанный счетчик воды, а потому суммы у нас в полтора-два раза выше тех, которые со стоном платят нормальные люди…

А потом все как в тумане.

И вот уж я стою перед толпой соседей. Солнце бьет в глаза. Непокорный чуб развевается на ветру. В руках детский микрофон в виде головы улыбающейся обезьянки. Голос хрипит: «Доколе!». Люди кричат: «Правильно!»…

Впрочем, обо всем по порядку.

Капли и терпение

Считается, что восстания матросов на броненосце «Потемкин» могло бы и не быть, если бы не черви в мясе. А вот нас этот чертов счетчик завел.

Наши инициативные жильцы как на работу ходили и в УК, и в Управу, писали в префектуру и самому Мэру. И добились же! После положенных мытарств и наигранных чиновничьих «Как? Неужели еще нет?» поставили нам счетчик.

Фото из подвала бродило по группам в соцсетях, радовало глаз и собирало лайки. Через пару месяцев мы сообразили, что подключать этот красивый прибор никто не собирается, как платили так и платим.

Унылая тетя в офисе УК врет а глаза: «Зима холодная была? Холодная, - дама для убедительности поежилась. - Вот и платите».

На резонный вопрос, почему зима была холодной только в нашем доме, миновав точно такие же, расположенные рядом, она не ответила, продолжая рассматривать турецкие отели на экране компьютера.

Пошли мы снова по чиновникам. Нам улыбались, мамой клялись и давали зуб. Счетчик начал ржаветь.

И вдруг выяснилось, что наша УК (назовем ее «П-комфорт») собирается уходить, а нас отдают родственной ей компании (назовем ее «Э»). А та уже все начнет с чистого лица, и никаких перерасчетов за многолетний грабеж, само собой делать не будет.

Ну тут уж все сразу наложилось, и нервы, и злоба за бесцельно утекающую жизнь, и злость на жуликов… Одним словом, «Караул устал».

Представительницу УК тщетно призывали к совести. Фото: Павел САДКОВ

«Что делать?»

«Нас не слушают!», «Нас не спрашивают!», «Нас отдают от одних жуликов другим!», - это обсуждалось, если коротко (а было совсем не коротко), в спонтанно возникшей группе дома.

Выводы, после того как соседи по нервяку ругались друг на друга, оказались простыми: «Нужно общее собрание!» (с момента постройки дома в 2007 году оно ни разу не проводилось) и «Нам нужен совет дома!» (какой-то совет, сотрудничавший с УК у нас был, но его никто не избирал, да и давно это было).

Для начала поискали врагов в своих рядах. Сразу нашли. Опять поругались. А после десяти тысяч сообщений решили собраться в воскресенье.

Начало весны, дач нет, все были «за». Тут же скептики (и я в их числе) предположили, что из наших семи сотен квартир (да-да, большой дом!) часть принадлежит городу, часть сдается, а большей части жильцов просто все по фигу.

Но, как говорил герой «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, «Я хотя бы попытался, черт возьми, хотя бы попробовал».

Рождается истина?

Начало апреля, холодно еще, собаки в комбинезонах. Шесть вечера, скамейка до дворе. Подростки неохотно слезают с горки в виде ракеты и бросают в урну банки ярких расцветок.

Пенсионерки сосредоточенны, инициативная группа нервничает, мужики стоят позади, сложив руки на груди. В коляске плачет ребенок, мимо пробегает равнодушный зожник в лыжной шапочке.

Начинаем сурово: «Товарищи! Нам нужен совет дома и собрание! Кто за?». Начинается галдеж, у каждого свой вопрос: «А что со старой УК?», «А что со счетчиком?». «А что с охраной?»? «Что будет с консьержами!»… Ответ «черт его знает» никого не устраивает. Честно отвечаем: «Разберемся».

«Меня тут сосед снизу обидел! - возмущается женщина в оранжевой куртке. - Говорит, ну как вам не стыдно так громко сексом заниматься! Я ему, что вы такое говорите, мы приличная семья, какой секс! А это под ним гостиница! Туда проституток водят!».

Это мы так элегантно задели тему нежилых помещений, где у нас открыли две гостиницы.

Мрачные мужики заинтересовано повернулись к дверям мини-отеля. Проституток не наблюдалось, пришлось принимать решение. Все за собрание. Как можно скорее!

- А вот у меня вопрос! - нетвердо стоя на ногах, с широкой улыбкой и бутылкой пива в руке появился сосед в бейсболке. - А вы все, собсвенногря, кто?

Эх, мужик, беги! Разгоряченные праведной борьбой, уставшие от споров и аргументов, а главное почувствовавшие себя сообществом, соседи подвыпившего дядьку чуть не съели. Он ловко прыгнул через скамейку и, хохоча, помчался в сторону подъездов.

- 22-го приходите на собрание! - успел крикнуть я. Заодно и остальные дату запомнили.

Дом у нас большой — попробуй собери всех! Но у инициативной группы это почти получилось. Фото: Павел САДКОВ

Враг не дремлет

Утро началось с драки. Обсуждая повестку собрания, в чате все переругались.

«Все гады! Надо в «Жилищник» идти» - требовательно заявляет Наталья с цветами на аватарке.

«УК «П-комфорт» не уходит никуда! Пусть все доделают сначала!» - некий Кирилл на мотоцикле.

«Надо шлагбаум обязательно» - это уже Анжела (коктейль на фоне моря).

«Я сейчас тебе этот шлагбаум на балконе поставлю!»… - Бармалей (кто-то страшный с бородой).

Три тысячи сообщений за пару часов, даже чат пришлось закрыть. А когда открыли, выяснилось, что УК «Э» собирается втихую провести собрание на неделю раньше нашего.

Больше того, всем вроде как по почте пришли заказные письма (о которых мы узнали случайно), а инициатором собрания вызвалась стать владелица сети образовательных курсов, один и филиалов которой находится в нашем доме.

Выяснилось, что такие же собрания в этот же день состоятся и в соседних домах. Инициатор тот же. То ж такое творится, граждане! Пошли в УК, так там уже и вывеску поменяли. А дядька управляющий, нагло глядя в глаза, заявил: «Чего вы рыпаетесь, как нам надо, так все и проголосуют!».

Не заладился разговор, но выходя из офиса, активистка родом из Минска загадочно улыбалась. «Я им, гадам, все провода из принтеров повытаскивала, пусть налаживают теперь».

Ну а что? От белорусских партизан так просто не избавишься!

«Огонь!»

По закону организатор собрания должен минимум за десять дней всех собственников предупредить. Мы развесили объявления, потом всем по ящикам разнесли бумаги, в группе написали.

Наши проворные соперники от имени инициатора просто обошлись заказными письмами (правда все они пришли меньше, чем за 10 дней).

Мы нашли организатора, которая тут же с жаром начала говорить, что ее подставили и корова точно не ее. Она даже по нашему настойчивому совету написала заявление участковому.

Но и противник серьезный. Охрана дома (худосочные горбатые мужички в черном) сорвала все наши объявления об общем собрании и с куар-кодом группы дома.

Мы снова ругаться. Дядька из УК с наглым лицом заявил: «Прошел я по вашей ссылке, а там порнография! Жильцы жалуются!». Мы конечно с интересом зашли по куар-коду. Увы, только наше объявление, без клубнички…

На псевдособрание, организованное УК нас пришло сотни две жильцов. Предыдущим вечером все снова переругались в группе, но в итоге консолидировались, и, найдя общего врага, пришли с боевым настроем. Стоим у качелей, шумим, возмущаемся.

Недалеко, как раз у отеля-борделя, стоит кучка из УК. Тетя, уверявшая, что в нашем доме несколько лет стояли аномальные холода, держит в руках пачку листов с распечатками от почты — доказательство, что всем нам пришли заказные письма.

Дядька, разглядевший порнографию в нашем объявлении, взял за руку незнакомого мужика в кожанке, за ними пристроились охранники. Идут на нас свиньей.

Плохо их встретили, да. Для начала выяснилось, что никто их присутствующих писем не получал. Потом мы потребовали, чтобы нам показали инициатора собрания.

«Нет ее», - говорит мужик из УК. Так мы знаем, что нет. Еще в соседнем доме на нее народ всех собак спустил и она решила гастроли прекратить.

На крики пришел участковый с черной папкой в руках. Пожал руку дядьке из УК. Потом по нашему требованию проверил у него документы. Мерзнущая тетка сбежала, махнув рукой: «Ерундой занимаетесь, все равно все у нас будете». Ее проводили добродушными советами отправиться в мини-отель и пополнить ряды тамошних жриц любви. Мужик из УК тоже ушел.

Но у нас-то пар кипит! Кто-то предложил посетить собрание в соседнем доме и мы всей толпой бросились в погоню за представителями УК. Соседний дом лихорадка поиска правды еще не настигла, тамошний Герцен, видимо, еще спал где-то на 22 этаже.

Перекричав кучку местных активистов, наш миротворческий контингент из собрания мгновенно устроил балаган. «Жулики!» - кричали мы. «Не лезьте!» - кричали они. «Мы в мэрию пожалуемся!» - кричали мы. «Нафиг вы кому нужны», - заявляли они. «Это подсудное дело!» - возмущались мы. «Разберемся», - не переживали они…

Вражеское собрание мы посчитали сорванным, о чем написали в прокуратуру и в Управу. Осталось провести свое.

Вести собрание мне понравилось, даже несмотря на то, что микрофон мне достался самый смешной. Фото: Павел САДКОВ

«Наше дело правое»

Как я уже говорил, светило солнце. Мы с соседом из другого подъезда вытаскивали из подвала огромные столы. Откуда они там? Как наши узнали о их существовании? Кто разрешил их использовать? Не понимаю. Но приятно, что каждый дом в Москве готов в какому-нибудь важному заседанию.

Люди собирались как Первомай, с детьми, улыбаясь, в красивом. Из трех детских микрофонов с караоке я себе выбрал с мартышкой. Коллеге, подкованной в делах ЖКХ, достался медведь. Колодец двора создал эхо и мой голос долетал до верных этажей противным воем. В окнах появились зрители. Курящие в майках мужики на балконах устроились подобнее. Опьяненные победой над УК, члены инициативной группы вели себя уверенно. Пьяный с первого собрания прислонился к шведской стенке и улыбался в знак поддержки.

За минувшие недели мы поднаторели в законах. И теперь с упоением жонглировали недавно разученными терминами:

- Товарищи! - кричал я в мартышку. - Форма нашего собрания - очно-заочная. То есть сейчас голосуем, а потом будем раздавать бюллетени в подъездах! Активнее, товарищи! Подписал сам — расскажи соседу!

Мартышка в моих руках время от времени начинала петь что-то веселое, да и душа пела.

- Вы за?

- Да! - кричали все и единогласно выбрали совет дома и его председателя.

Победа? Если бы…

Предатель в отряде?

Нас ждали незабываемые две недели. По утрам и вечерам, в выходные и в праздники новый совет дома и многочисленные сочувствующие собирали подписи.

Но наш энтузиазм то и дело разбивался о фирменный столичный скепсис жильцов. Многие просто не понимали о чем речь. Кто-то считал нас засланными из вражеской компании. Кто-то квартиру снимал, кто-то не говорил по-русски, а многие даже не вынимали из ушей наушников.

Погода шептала, так что споры у подъездов превращались в милый ежевечерний клуб. Я познакомился с соседями сверху. Они, пользуясь случаем, уверили, что не играют в боулинг по утрам и не тягают железные брусья, а я соврал, что не стучу по батарее.

Оказалось в нашем подъезде живет врач, помощник депутата и очень вредный дедушка, который не верит в подписные листы.

«Павел, - говорил он, поглаживая огромную белую собаку, после того, как вдрызг разругался с моими коллегами по совету дома. - Любой лист есть обман, кто знает куда их отнесут? В партизанском отряде из трех человек точно есть предатель!».

И все же мы не сдавались. Мы верили в закон и соблюдали дотошно соблюдали все правила. Подписи своей ручкой. Подписать за мужа? Не смейте!

Нам надо было собрать больше 50 процентов проголосовавших (по площади помещений), а там уже решения принимаются большинством голосов. Удивительно, но мы сделали это! Свой бюллетень принес даже мудрый дедушка с собакой. Что дальше? Уведомили Управу, отнесли документы в УК, потом в Мосжилинспекцию и… разъехались по дачам и отпускам, конечно.

Удар в спину

Лето не располагает к склокам и посещениям чиновников. Мы терпеливо ждали ответа и лишь пожимали плечами на резолюцию: «Документы на рассмотрении».

В группе дома все снова переругались, но теперь уже по философским вопросам: «Можно ли кормить голубей», «Должна ли консьержка быть с пропиской» и «Надо ли вешать самокатчиков и пользователей кашеринга».

Про счетчик все забыли, платежки продолжают приходить от старой УК. Совет дома вроде есть, но его легитимность по-прежнему под вопросом. Чувствовалось, что борьба всем порядком поднадоела.

Да и плюсы были! У нас, например, появилась старшая по подъезду, которая вместе с энтузиастами разбила у входа настоящий сад. В соседнем подъезде жильцы скинулись за диван. Если раньше брошенные окурки, забитые мусорки и орущие подростки были личной проблемой каждого, то теперь мы активно возмущаемся этому в общей группе. Здороваемся в магазинах и лифтах.

Всем домом мы от души расстроились, когда вдруг стало известно о смерти дядьки из УК, с котором мы ругались. Молодой мужик, прихватило сердце. Ужас, да…

А в конце лета на сайте ГИС ЖКХ появились документы об общем собрании жильцов нашего дома. Собрание вроде как прошло 5 июля. Аккуратно приложены бумаги о том, что всех нас вовремя предупредили (что, конечно, вранье), о том, что все мы активно проголосовали, что все мы чуть ли не единогласно доверили УК «П-комфорт», той самой с которого все началось, управление нашим домам. И, что весьма великодушно с нашей стороны, по расценкам почти в два раза выше городских. Выложены и заполненные одинаковым очерком бюллетени с замазанными персональными данными.

И проголосовали дружно, всем миром, моя квартира тоже есть. Вот так. Все просто. Без собраний, криков и споров. Как вишенка на торте — инициатором собрания стал владелец отеля-притона. Документы собрания хранятся тоже там. А в счетной комиссии все та же мерзнущая тетка из УК…. Вы скажете это же подлог? Преступление? Мы согласимся. Очень хочется верить, что и Прокуратура тоже так думает.

«Вчинить иск!»

Мы, конечно, не сдаемся. Подаем жалобы, собираем подписи, пишем коллективные письма. И понимаем, что толку от них скорее всего не будет. Да и активность в доме, по сравнению с весной, совсем не та. Многим надоело бороться, тем более, что толку немного. Сейчас пишем иск в суд. Своими силами, юриста у нас нет. Но ясно, что в этой чертовой судебной войне у УК «П-комфорт» все козыри на руках и законников полк.

Но за нами же правда, да?

Да, правды хочется, но годами бродить по инстанциям, требовать, умолять и возмущаться совершенно не хочется. Вечерами корпеть над кодексами и постановлениями, днями глотать пыль судебных коридоров, с легкостью сыпать словами «истец», «арбитраж» «кассационная жалоба»… Так себе план на остаток дней. Наши инициативные жильцы и без того уже страдают нервными расстройствами и плохо спят. Оно и раньше-то не сказать, чтобы мы "бродили по райским кущам, а теперь есть шанс и вовсе сделать жизнь невыносимой".

Все так. Совсем дрянной будет жизнь. Но это все равно не повод сдаваться! Как говорил герой Анатолия Папанова в «Берегись автомобиля» - «С жульем, положим, надо бороться!»