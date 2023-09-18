Пить, чтобы жить: три главные функции воды

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Вода – важнейшая составная часть любого живого организма. Ее роль можно описать как пластическую и структурную. В организме взрослого человека содержание воды доходит до 65% от массы тела. Она присутствует во всех тканях, участвует в их формировании. 70% находится внутри клеток, 7% приходится на кровь и лимфу, остальное – межклеточная жидкость.

Чтобы пополнять запасы живительной влаги, есть только один путь – брать воду из различных напитков и продуктов питания. Лишь небольшое количество ее образуется в организме при окислении белков, жиров и углеводов.

Какие же важные функции выполняет вода в нашем организме?

1. Высокоэффективный катализатор. Несмотря на простую химическую формулу, вода участвует во многих жизненно важных реакциях. Она «двигает» процессы метаболизма, например цикл Кребса. Это серия химических реакций получения углекислого газа и соединения, богатого энергией (аденозинтрифосфат, АТФ). Процесс происходит во всех клетках, которые используют кислород в процессе дыхания. Кроме того, вода аккумулирует тепло, участвует в процессах теплорегуляции (потоотделения).

2. Универсальный растворитель. С помощью воды различные нутриенты и питательные вещества попадают в организм в виде растворов, а продукты обмена выводятся из него. Также вода участвует в процессе гидролиза (распада) жиров и углеводов, расщеплении белков до аминокислот, поддерживает водно-солевой баланс организма. Растворы минеральных солей, таких как соли натрия, калия, хлора и других, необходимы для стабильного осмотического давления тканей и крови. Даже незначительные изменения этого фактора способны привести к самым тяжелым последствиям для человека.

3. Катаболическая функция. Вода выводит токсичные продукты метаболизма из клеток, переправляя их в различные органы и системы для окончательного удаления из организма. Например, в сутки через почки выводится 1,5 литра отработанной воды; через легкие – 0,4 л; через кишечник – 0,2 л; через кожу – 0,5 л. Эти цифры не постоянны и меняются в разном климате, при увеличении физических нагрузок и так далее.

Как видим, вода принимает непосредственное или косвенное участие во всех жизненно необходимых процессах: расщепление, всасывание, окисление, фильтрация, выведение и многих других. Чтобы нормально жить, в среднем взрослому необходимо не менее 1,5 л чистой питьевой воды в сутки. Еще до 1,5 л требуется получать из твердой и жидкой пищи, а также с разными напитками. И если без еды человек может прожить около месяца, то обезвоживание, а затем и смерть наступят через 3–7 суток.

Как узнать, хватает ли организму воды?

Для этого достаточно сдать общий анализ крови. В нем есть показатель – гематокрит (Ht). Его увеличение или уменьшение и покажет ваш «водный» статус. Если Ht выше нормы, значит, наблюдается недостаток влаги. Если показатель занижен – воды больше, чем нужно.