Учёные создали поросёнка с человеческими почками: Вырастет ли из него человек-свинья

В генетической лаборатории китайского города Гуанчжоу ученые создали поросёнка с человеческими почками Фото: Shutterstock

В генетической лаборатории китайского города Гуанчжоу ученые создали поросёнка с человеческими почками (строго говоря, лишь наполовину человеческими, но это детали). Для науки это невероятный прорыв: впервые удалось получить наш орган в теле животного.

Коллеги восхищаются и рукоплещут. Но предупреждают - эксперимент на грани научной этики. И если что-то пойдёт не так, есть риск породить монстров. Человекосвиней или свинолюдей. Химер. В греческой мифологии так называли чудищ с головой льва, телом козы и змеиным хвостом. В современной науке - гибриды разных биологических видов.

«КП» разобралась в многообещающих перспективах и опасениях.

КАК ЭТО СДЕЛАЛИ

Авторы противоречивого исследования - генетики из Института биомедицины и здоровья Китайской академии наук в городе Гуанчжоу во главе с очень авторитетным учёным Лянсюэ Лаем автором полутора сотен публикаций в престижных международных журналах, и испанским медиком Мигелем Анхелем Эстебаном, пятнадцать лет назад переехавшим в КНР. Китайские законы, как ни странно, дают учёным больше свободы, чем европейские и американские - во всяком случае, в работе с генами человека.

Что сделала команда из Гуанчжоу? Взяли эмбрионы будущих поросят - совсем микроскопические, через несколько дней после зачатия. Удалили из ДНК два гена, отвечающих за развитие почек. Тем самым создали свободную нишу для стволовых клеток человека. Это клетки-универсалы, способные превращаться в любые ткани и органы. Тактика сработала! Когда человеческие клетки внедрили в свиные эмбрионы, из них действительно стали формироваться почки.

Зародышей-химер было много, 1820 штук. Сначала они росли в пробирке, затем в естественных условиях - суррогатными мамами работали 13 свинок. Поросята с человеческими почками отлично развивались 28 дней. Потом учёные решили прекратить эксперимент. В почках к этому времени было 50 - 60% генов человека.

Почему выбрали именно почки? Они начинают формироваться на самых ранних стадиях развития эмбриона - и у человека, и у других млекопитающих. И это один из органов, который чаще всего пересаживают трансплантологи.

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ОРГАНОВ

Зачем вообще все это? Чтобы выращивать новые и здоровые органы. Почки, печень, сердце… И пересаживать их больным людям. Сейчас пациенты ждут доноров месяцами и годами, и дожидаются не все. А если «запасные» органы появятся в неограниченном количестве, удастся спасти и продлить множество жизней. Благороднейшая цель! Трансплантологи просто будут делать заказ на ферме-лаборатории, как в интернет-магазине.

Нефролог Рафаэль Матесанс, основатель испанской Национальной организации трансплантологов, подчёркивает: в случае с экспериментом в Гуанчжоу корректнее говорить не о человеческих почках, выращенных в теле поросёнка, а о генной модификации животного - с той целью, чтобы его органы при пересадке организм человека не отторгал.

Год назад весь мир говорил о невероятной операции. Американцу Дэвиду Беннетту пересадили сердце свиньи. Он прожил с ним всего два месяца… Мы со свиньями хоть и похожи по многим параметрам (не случайно опыты идут именно с хрюшками, а не не с обезьянами), но все-таки относимся к разным биологическим видам. Не от каждого человека-донора печень или почки приживаются, что уж говорить о пересадке от животного!

- Мы можем получить неиссякаемый источник органов для трансплантации! - не скрывает энтузиазма нефролог Жозеп Мария Кампистоль, директор клинического госпиталя Барселоны. - А ещё можно будет создавать персональные органы, из клеток пациента, которому нужна операция.

Но от успеха с эмбрионами до этой мечты ещё долгий путь, признают исследователи.

- Почки, как и другие органы, состоят из разных типов клеток. И чтобы выращенные у свиньи органы можно было пересаживать людям, нам придётся применить более сложную генную инженерию, чем сейчас, — объясняет Мигель Эстебан.

И он имеет в виду сложности не только технические, но и этические.

А ЕСЛИ КЛЕТКИ ПОПАДУТ В МОЗГ?

У китайского эксперимента есть предыстория. В 2017 году генетики из Института биологических исследований Салка в американской Калифорнии и Университета Мурсии в Испании впервые рискнули создать химер-человекосвиней. Ну, то есть это громко и страшно сказано - на самом деле одна человеческая клетка приходилась на 100 тысяч свиных. Экспертная комиссия по биоэтике после ожесточённых споров разрешила сделать этот шаг. Но лишь при условии, что поросята, у которых есть хоть одна человеческая клетка, никогда не дадут потомства.

Теперь мы видим продолжение. И оно вызывает те же опасения.

- Все подобные исследования сейчас проводят в Китае, там нет такого жёсткого регулирования, как в Европе и США. Самый большой риск в том, что клетки человека могут попасть в центральную нервную систему свиньи или в ее репродуктивные органы - и мы получим свиночеловека, - предупреждает нефролог Рафаэль Матесанс, основатель испанской Национальной организации трансплантологов.

Учёные, разумеется, это понимают. Одна из целей эксперимента в Гуанчжоу - убедиться, что человеческие клетки не «сбегут» из почек в другие органы. В первую очередь в мозг. А то вдруг родится свин, который умнее своих создателей? Или вместо пятачка у свинки будет симпатичное личико, а вместо копытец - ладошки. И эти монстры-человекосвиньи разбегутся из лаборатории? Пора звать сценариста фильма-антиутопии!..

Собственно, поэтому и ограничились 28 днями (это примерно четверть нормально беременности у свиней). И не зря.

Опасения оказались не напрасными. Клетки человека обнаружили в головном и спинном мозге поросят-химер. Единичные, но тем не менее. Что-то в технологии придётся менять, чтобы избежать риска. Например, отключать у стволовых клеток человека определенные гены - чтобы им не взбрело в голову превращаться в нервные или половые клетки. Только почки, ничего лишнего.

Но останавливаться компанда Лянсюэ Лая точно не планирует. Генетики хотят вырастить «взрослые» почки с человескими клетками в свином теле. И взяться за другие органы - поджелудочную железу и сердце.