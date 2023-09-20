Риск-ориентированный подход в здравоохранении: как нам продлить жизнь

На международном форуме прошла дискуссия, посвященная управлению здоровьем общества. Фото: Анастасия Глинская

На международном форуме «Технопром» традиционно собрались эксперты в сфере науки, биотехнологий, здравоохранения. Выставки, соглашения, конференции…

Среди мероприятий, посвященных качеству жизни, состоялась одна из наиболее интересных дискуссий. Тема - «Управление здоровьем общества: от действующих ограничений к новым возможностям». Эта встреча экспертов стала особенно интересной благодаря активному обсуждению новых подходов и свежему взгляду на проблему.

Особое внимание докладчики уделили перспективной концепции, суть которой состоит в модификации факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, то есть сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других. Что это такое и как современные подходы можно применять в здравоохранении - читайте в нашем материале.

НУЖНО ОБУЧАТЬ МЕДИКОВ

Тема здоровьесбережения приобретает особую значимость в свете поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи - к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет.

Как этого добиться? Один из способов - снижение влияния факторов риска на организм человека. Действенным инструментом с доказанной эффективностью по выявлению факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих значительный вклад в смертность, является комплекс профилактических мероприятий: профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, диспансерное наблюдение.

- При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров выявляется колоссальное количество факторов риска: у каждого человека их более двух. Наиболее распространенные в Новосибирской области: нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, - сказала на дискуссии заместитель директора Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Дергачева.

Елена Дергачева считает, что специалисты должны рассказывать пациентам, почему важно менять образ жизни. Фото: Предоставлено Еленой Дергачевой

Что же делать с выявленными факторами риска? Как снижать их негативное воздействие? Безусловно, необходимо модифицировать поведение человека, поскольку большая часть факторов риска - поведенческие, или управляемые.

Согласитесь, что можно отказаться от курения, увеличить физическую активность - для этого достаточно ежедневно ходить в течение 30 минут, изменить свой пищевой рацион - снизить количество сахара, животных жиров, исключить сладкие газированные напитки, отказаться от алкоголя.

- В каждой медицинской организации работают кабинеты или отделения медицинской профилактики, в некоторых функционируют центры здоровья, есть специалисты, которые проконсультируют по вопросам коррекции факторов риска. Но задача достаточно сложная: специалистам нужно уметь убеждать, информировать граждан, почему важно изменить привычный образ жизни. Поэтому одна из задач специалистов центра общественного здоровья и медицинской профилактики - обучение медицинских работников технологиям профилактического консультирования в соответствии с современными методическими рекомендациями и общемировыми тенденциями в подходах к коррекции факторов риска, - пояснила Елена Николаевна.

СНИЗИТЬ ВРЕД НА 95%

Руководитель отдела науки и инноваций ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр» ФМБА России, профессор кафедры факультетской терапии Красноярского государственного медицинского университета, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, член Российского кардиологического общества, доктор медицинских наук Анна Чернова более подробно остановилась на угрозах для сердца и сосудов.

- Наибольший вклад в механизмы, приводящие к сердечно-сосудистым осложнениям, дает такой фактор риска, как курение. Помимо угарного газа при горении сигареты образуются продукты горения табака, так называемые смолы, которые формируют во внутренней оболочке сосуда постоянное хроническое воспаление, - отметила врач-кардиолог. При этом никотин, который, как известно, отвечает за формирование зависимости, не является причиной развития заболеваний, связанных с курением.

Переход на продукцию пониженного риска позволяет снизить вредное воздействие, говорит Анна Чернова. Фото: Предоставлено Анной Черновой

Решение есть. Решение, которое уже применяют за рубежом. И на него сослалась Анна Чернова:

- Многие пациенты не мотивированы на отказ от курения и не готовы сделать это прямо сейчас. В актуальных рекомендациях Американского колледжа кардиологии для заядлых курильщиков, не мотивированных на отказ, предлагаются различные варианты модификации. Это мотивационные беседы, анализ рисков, предложение бесплатных образцов продукции, которые способствуют прекращению курения либо снижению количества выкуриваемого табака. Среди рекомендаций также рассматривается переход на продукты пониженного риска. Основная причина заболеваний, обусловленных курением, связана с воздействием табачного дыма. Переход на альтернативные никотинсодержащие продукты, то есть продукцию пониженного риска, позволяет снизить воздействие массива вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом за счет отсутствия процесса горения в таких устройствах.

Так, по данным Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), переход с курения сигарет на электронные устройства нагревания табака - это снижение уровня различных вредных и потенциально вредных веществ в среднем на 95%.

К слову, научное сравнение электронных систем нагревания табака (ЭСНТ) с классическими сигаретами проводят не только за рубежом. Так, в частности, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» проводил химический анализ аэрозоля системы нагревания табака по сравнению с дымом наиболее продаваемых в России марок сигарет.

- Установлено, что содержание определяемых токсичных компонентов в аэрозоле ЭСНТ значительно ниже по сравнению с контрольной сигаретой пяти наиболее продаваемых марок сигарет в РФ, - сделали вывод во ВНИИТТИ.

А директор Института фундаментальной медицины и биологии, проректор по биомедицинскому направлению Казанского федерального университета, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Андрей Киясов в интервью «Коммерсанту» делился результатами клинических исследований, которые были проведены на базе института:

- Существуют обширные доклинические и клинические данные, подтверждающие потенциал систем нагревания табака к снижению риска развития связанных с курением заболеваний по сравнению с продолжением курения традиционных сигарет. Наше исследование установило, что в целом ЭСНТ являются менее вредной продукцией по сравнению с обычными сигаретами.

ВНЕСТИ ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разговор о принципе снижения риска продолжило выступление доктора медицинских наук Максима Королева, главного внештатного ревматолога Новосибирской области, руководителя Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН, члена Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, врача-ревматолога высшей категории.

- Приверженность населения к здоровому образу жизни остается низкой. Для ее повышения требуется комплексное взаимодействие государства, врачебного сообщества, человека и бизнеса. В частности, со стороны государства крайне важно внедрение комплексного риск-ориентированного подхода в регулировании. Со стороны медицинского сообщества необходима адаптация клинических рекомендаций с учетом научного подхода по снижению бремени от факторов риска, - подчеркнул Максим Королев. - С точки зрения фундаментальной науки фактор риска состоит из определенного набора компонентов, которые обладают очень разным уровнем вреда. Курение табака - яркий тому пример, поскольку основной вред организму курильщика наносят продукты горения табака. И здесь определение уровня вреда лежит в основе концепции снижения вреда. Без серьезных научных исследований было бы трудно об этом говорить, но многие исследования уже проведены, и они позволяют очень четко обосновать концепцию снижения вреда.

Максим Королев предлагает применять в здравоохранении концепцию снижения вреда. Фото: НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиал ИЦиГ СО РАН

Максим Александрович отметил, что борьба за отказ населения от курения достигла определенной границы. Есть люди, готовые бросить сигарету, и они бросают. Остальные остаются со своей привычкой.

- Беспрецедентные усилия государства и отрасли здравоохранения, направленные на снижение курения, имеют свои границы. Мы достигли серьезных результатов и остановились: за последние 5 лет доля курильщиков заметно не снижается. Достичь полного устранения этого фактора риска изученными методами нам вряд ли удастся. А вот применить концепцию снижения вреда с помощью использования специальных продуктов можно: люди, которые пока не готовы полностью отказаться от потребления табака и никотина, устранят определенный набор вредных веществ, содержащихся в классических сигаретах. И это будет хорошим подспорьем. Это очень важно. И этим, на мой взгляд, нелогично не пользоваться. Такие инициативы используются рядом профессиональных сообществ, - уточнил Королев.

Специальные продукты в данном случае - электронные системы нагревания табака. Вред от них (об этом уже говорилось ранее) значительно меньше по сравнению с продолжением курения. Но для того, чтобы врач предложил пациенту такую альтернативу, ему нужны основания. Такими основаниями могут быть официально принятые клинические рекомендации.

- Клинические рекомендации, которые должны напрямую регулировать и создавать алгоритмы поведения пациентов и медицинских работников относительно зависимости от табака, на данный момент в России не учитывают ни текущую ситуацию с препаратами на рынке (например, отсутствие варениклина), ни ту часть пациентов, которые не мотивированы на отказ от курения. Возможно, нужны отдельные рекомендации по регулированию этого процесса. Либо их необходимо применять в каждой из национальных рекомендаций для тех заболеваний, где вред табака доказан. Отдельно - в кардиологии, ревматологии, онкологии. В каждой нише есть свои особенности, - рассудил докладчик.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Руководитель сети клиник «СМИТРА», руководитель Комитета по здравоохранению Новосибирского областного отделения «Опоры России» Петр Смиренко подчеркнул, что большую роль в охране здоровья россиян играют работодатели.

- Мы все проводим треть жизни на своих рабочих местах в организациях. Поэтому нельзя недооценивать роль предприятий в здоровье человека и в профилактике заболеваний. Сегодня предприятия и работодатели заинтересованы в здоровье сотрудников. Здесь их интересы пересекаются с интересами самого сотрудника и государства, - считает Смиренко.

Петр Смиренко подчеркнул, что большую роль в охране здоровья россиян играют работодатели. Фото: Герман ИОРДАНСКИЙ

Еще не налажено взаимодействие компаний с клиниками. И не все ценные тонкости закона известны руководителям предприятий:

- Например, Налоговый кодекс позволяет тратить на медицинские услуги до 6% от фонда оплаты труда предприятия. И эти деньги можно относить к затратам компании, уменьшив налог на прибыль. Жаль, что об этом знают не так много организаций, но это путь к тому, чтобы дополнить свои программы и заботиться о здоровье сотрудников.

ПАЦИЕНТАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Один из важных и, увы, негативных факторов - дефицит информации. Как многие работодатели не знают о тех же налоговых льготах за заботу о здоровье персонала, так и многие больные не знают о том, как снижать опасность для здоровья.

Это следует из выступления генерального директора Медицинского маркетингового агентства «Мёд», автора и организатора социально ориентированного просветительского проекта «Здоровый субботник» Ирины Овдиной.

- Людям нужна информация по всем вопросам, касающимся их здоровья. Наш проект позволяет неофициально встретиться с врачом, повышает грамотность населения в вопросах охраны здоровья, позволяет людям получить полезные советы, конкретные инструменты и технологии. В этом году есть положительные тенденции. Тема здоровья стала более важной в системе ценностей, особенно после 2021 года. Стало больше продвинутых пациентов, - добавила Ирина Николаевна.

Людям нужна информация по всем вопросам, касающимся их здоровья, подчеркивает Ирина Овдина. Фото: Предоставлено Ириной Овдиной

Она выступает за более тщательное информирование населения о здоровье. Многие не знают, как уменьшить угрозу для организма. Но хотели бы разбираться в этом.

- Приятно осознавать, что врачи и медицинские учреждения стали более открытыми в общении. И люди этого ждут. Они хотят общаться. Население изменило отношение к врачу. Врачей реально уважают, к их мнению прислушиваются. Людям хочется получать достоверную информацию, - уверена Овдина. - Важно развивать технологии коммуникации в каждом медицинском учреждении, в том числе государственном. Для этого необходимо организовать отделы по связям с общественностью, которые могли бы регулировать информационный поток в открытом пространстве.

ОПАСНЫЙ ТОВАР - ДОЛОЙ С РЫНКА!

На дискуссии выступила и представитель бизнес-сообщества - исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России», руководитель Комитета по торговле и подакцизным товарам Наталия Кошелева.

- Риск-ориентированный подход в регулировании потребительского рынка важен и необходим. Такой подход будет свидетельствовать, что государство ждет тех инновационных разработок, которые обладают более ценными и полезными характеристиками, либо разработок с менее вредным содержанием каких-либо компонентов. Ключевое условие: эти свойства должны быть однозначно доказаны наукой. Здесь не должно быть политики, популизма, должны быть только научные данные, - убеждена Наталия Александровна.

Наталия Кошелева говорит, что риск-ориентированный подход важен и в регулировании потребительского рынка. Фото: Предоставлено Наталией Кошелевой

Она подчеркнула, что среди электронных систем доставки никотина (электронных сигарет, вейпов) на прилавках много опасных подделок с неконтролируемым составом. С ними нужно бороться:

- Если мы говорим про никотинсодержащие продукты, то на рынке в качестве альтернативы сигаретам присутствует большое разнообразие так называемой бездымной продукции. Но фиксируется очень много нарушений. В основном продукция, которая есть на рынках, в переходах - это нелегальная продукция с непонятным содержимым, без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Важно искоренять нелегальную, опасную продукцию и поддерживать тех, кто работает по закону. Необходим технический регламент, четкие правила ввода такой продукции на рынок и ее оборота. Для этого необходимо выполнять уже действующее законодательство в отношении оборота никотинсодержащей продукции. И важно разработать протокол научных исследований, который позволил бы гарантированно устанавливать факт снижения вредных веществ в продукции или, наоборот, несоответствие такой продукции требованиям.

Кошелева считает: необходимо подчеркивать особенность продукции: фактор снижения вредных веществ в ней или, наоборот, несоответствие такой продукции требованиям.

- За регуляторными решениями в отношении такой продукции должны стоять наука и независимые исследования. Та часть продукции, которая легальна и соответствует требованиям, может остаться на рынке. Все, что не соответствует, должно с рынка уйти, - подытожила Кошелева.

Участники дискуссии сошлись во мнениях. Такой инструмент, как модификация факторов риска, необходимо использовать. Население в этой части необходимо просвещать. А врачей вооружать информационно, в том числе обновлять клинические рекомендации. Их дополнение в свете новых исследований стало одним из главных тезисов на дискуссии.

Когда слово вновь взяла заместитель директора Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Дергачева, она со своей стороны поддержала инициативу коллег о необходимости совершенствования работы с никотинозависимыми пациентами:

- Мне очень понравилась идея о том, чтобы внести изменения и дополнить существующие клинические рекомендации по лечению табачной зависимости новыми подходами по снижению риска.

Вклад работодателей (их реальная забота о здоровье сотрудников) и просветительские проекты для граждан способны дополнить усилия врачей и государства.

Что касается продукции, альтернативной сигаретам, есть еще задачи бороться с контрафактом (он опасен), а бизнес мотивировать на продажу менее вредных товаров. Стимулирование может происходит посредством политики акцизной лояльности. При этом порядок на рынке позволит потребителям покупать продукцию, которая реально обеспечит применение риск-ориентированного подхода к сбережению своего здоровья.

По итогам дискуссии докладчики сформировали ряд предложений федеральным органам власти. Они отправлены адресатам с помощью сервиса обращений «Технопрома».