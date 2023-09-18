Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный: «Я бы мог стать многодетным отцом»

Актер Филипп Бледный. Фото: пиар-служба СТС

Сегодня на канале СТС состоится премьера сериала «Новые папины дочки». В это трудно поверить, но последняя серия первой версии ситкома вышла десять лет назад, в 2013 году. Как раз в ней Вениамин Васильев (Филипп Бледный) женился на Даше Васнецовой (Анастасия Сиваева). И вот, спустя десять лет, Веник, оказывается в центре сюжета. Даша бросает Веника с четырьмя дочками, и он, как в свое время Сергей Васнецов, вынужден воспитывать детей один. Впрочем, на помощь ему приходят тети девочек — те самые первые «папины дочки», которых все так же играют Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Екатерина Старшова.

Для справки: первая серия «Папиных дочек» вышла 3 сентября 2007 года, а последняя 30 апреля 2013 года. У ситкома было целых 20 сезонов! На радость поклонникам герои, хоть и повзрослели, но внешне не сильно изменились. Кроме Кати Старшовой, которую многие помнят как Пуговку — в сериале она совсем еще ребенок, а сейчас уже 21-летняя девушка. А Веник, роль которого исполняет Филипп Бледный, из ботаника превратился в привлекательного молодого мужчину.

«Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне 35 лет, — рассказал KP.RU Филипп Бледный. — В новом сериале Веник уже отец семейства. На помощь ему приходят тети, которых, кстати, в сериале много. Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сестрам своей жена. Кстати, в реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — 1, 2 или 5».

Фото: кадр из сериала "Папины дочки"

Известно, что Филипп, отметивший в этом году 35-летие, до сих пор не женат. Актер не любит говорить о личной жизни. В свое время Бледному приписывали романы сразу с несколькими «папиными дочками» — с Анастасией Сиваевой и Елизаветой Арзамасовой. Сиваева играла возлюбленную героя Бледного Веника, а «экранные» пары, как известно, поклонники частенько хотят «поженить» и в реальной жизни. В настоящее время Анастасия проживает в другой стране и давно не снимается.

Филипп Бледный и Лиза Арзамасова. Фото: социальные сети

А вот история с Арзамасовой выглядела куда правдоподобнее. Лиза и Филипп играли влюбленных в спектакле «Ромео и Джульетта». Затем Арзамасова написала песню, на которую решила снять клип, а главную роль в нем исполнил… Филипп Бледный. Плюс актеры часто появлялась вместе на светских мероприятиях. Однако и Филипп, и Лиза отрицали роман.

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