Все 11-классники страны - с историей: Российские школы получили новый единый учебник

Презентовали новый учебник в августе, незадолго до начала учебного года, но, уверяют в Минпросвещения, к 1 сентября успели доставить книги во все регионы. Фото: Александр Река/ТАСС

Презентовали новый учебник в августе, незадолго до начала учебного года, но, уверяют в Минпросвещения, к 1 сентября успели доставить книги во все регионы. А как же учителя – успели подготовиться к урокам? Успели, потому что им предоставили электронную версию издания и методические материалы.

Новый учебник, как уже рассказывали в Минпросе, государственный и основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны. В частности, в нем полностью переработаны разделы о 1970-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах. Добавили рассказы о людях и конкретных событиях. Убрали дублирование с учебником Всеобщей истории. Кроме того, на страницах есть куар-коды, по которым можно увидеть архивные материалы, также есть ссылки на исторические книги и фильмы, которые дополняют учебник. Также сообщалось, что это первый учебник, который прошел системное рецензирование ученых и учителей-предметников.

До конца 2025 года, пообещал министр Сергей Кравцов, подготовят такие же единые государственные учебники по всем школьным предметам. Уже заказаны учебники истории для 10-х классов – школы получат более 720 тысяч экземпляров к началу следующего учебного года. А сейчас формируют авторский коллектив, который будет работать над единым учебником обществознания.