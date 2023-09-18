Минобороны РФ: Нанесены удары по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Кадр видео

Минобороны России заявило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow», боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Хочется надеяться, что при ударе учитывался прогноз погоды и роза ветров.

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях в рядах ВСУ на основных участках боевого соприкосновения: на Донецком направлении в шести атаках противник оставил на полях до 255 тел, на Запорожском до 55, на Краснолиманском более 50, на Южно-Донецком более 180, на Купянском до 20, на Херсонском более 80.

Кроме 640 наемников киевского режима наши воины уничтожили склады боеприпасов 38-й бригады морской пехоты и 110-й механизированной бригады ВСУ, две артсистемы М777 (США), польскую самоходку «Krab», орудие М119 (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также десятки единиц бронетехники.

Армейской авиацией и ракетными войсками ликвидированы четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны. Артиллерией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушных сил, которые перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 27 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

472 - самолета.

249 - вертолетов.

6865 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11931 - танк и других боевых бронированных машин.

1151 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

6426 - орудий полевой артиллерии и минометов.

13121 - единица специальной военной автомобильной техники.