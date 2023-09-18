Бабье лето второй раз за сентябрь придет в Россию: Каким регионам удастся насладиться теплом

Осеннее тепло придет на территорию страны 20 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало осени, можно смело сказать, удалось, на большей территории страны.

- Мы слово держим, — пошутил в эфире Радио «КП» (97,2 FM в Москве) начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. - Обещали два окошка «бабьего лета» - и вот ждем уже второе. Начиная с 20 сентября.

Да, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям и республикам Карелия и Коми не повезет - там будут господствовать дождливые циклоны. А в остальном Центральном федеральном округе погоду определяет антициклон. Начиная со среды и до воскресенья включительно. Начиная от Смоленской области до Владимирской и дальше. Распространится уже на Среднюю Волгу и юг страны. Будет сухо и солнечно.

Бархатный сезон у нас на черноморских курортах в этом году шикарный, подтверждает эксперт:

- В Сочи воздух 25-30 градусов, по побережью – Анапа, Новороссийск, Ялта – на пару градусов поменьше. Но все равно погода больше соответствует августовским нормам или началу сентября (+25...28 градусов С). От побережья Сочи до Сухума температура воды 25-26 градусов на сегодня. В Туапсе, Новороссийске, Анапе - 22...25. Это комфортная температура воды даже для местных жителей, не то что для отдыхающих, которые приехали, допустим, из Центральной России, — заметил Юрий Варакин. - И у побережья Крыма – тоже 22-24 градуса (Ялта, Феодосия). Чуть попрохладнее Азовское море, но все равно солнечная погода и можно с комфортом провести отпуск.

Тепло и без осадков в Ростовской области, в Центрально-Черноземном районе, Белгородской, Курской, Саратовской областях.

Погожая погода будет в первой половине недели в Западной Сибири – Новосибирская область, Алтайский край, юг Кемеровской области, Томская область, Республика Хакасия. Но уже к концу недели циклоны, которые шли с севера на восток через Северный Урал, еще поднакопят энергии и обвалятся дождями. Пойдут на Иркутскую область, Красноярский край, в Бурятию, к Забайкалью, Предбайкалью. Так что во второй половине недели, в выходные погода там подпортится.

- Это нам так повезло с осенью?

- Да, для Москвы это очень необычная погода. Вот смотрите, сегодня у нас уже 18-е сентября. Выпало только от 8 до 9% месячной нормы осадков. За понедельник - вторник выпадет еще от силы 5%, а может, и меньше. И потом до 25-го снова сухо. Останется до конца месяца пятидневка. То есть хорошо, если мы наберем полумесячную норму по осадкам. В принципе, это очень неплохо, особенно для дачников и сельхозпроизводителей.

- А потом, после 25-го сентября, резкого провала в холод не произойдет?

- Мы можем говорить гарантировано, чтобы не обманывать слушателей, за 5-7 дней. Более долгосрочные прогнозы – это к шаманам или к ясновидящим. Но мы себя к ним не относим. Какой будет октябрь, лучше поговорить в конце месяца. Пока у нас шикарный сентябрь.