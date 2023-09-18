Главная проблема экономики России и рост ВВП: о чем говорил Владимир Путин с правительством

Владимир Путин во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в режиме видеоконференции в Кремле. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин обсудил с правительством проект бюджета на предстоящую трехлетку, с 2024 по 2027-й год. Так как в последнее время на секретные статьи расходов приходится уже примерно треть федерального бюджета, то в открытую часть встречи попали только общие оценки президента, без конкретики.

Президент начал с подсчета ВВП по итогам года.

- Ещё в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5 – 2,8%, — рассказал глава страны, напомнив, что России предрекали и падение экономики.

Владимир Владимирович отметил рост обрабатывающей промышленности. В нее входит вся отечественная оборонка. Многие предприятия ОПК в разы увеличили производство, что сказалось и на подсчете ВВП. Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%.

Путин признал инфляцию главной проблемой экономики сейчас.

- Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения, — заявил президент, добавив, что правительство и ЦБ "сработают профессионально".

Российский лидер отметил, что будущий бюджет должен учитывать «национальные интересы», «приоритеты», «стратегические планы».

- Прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, — подчеркнул глава страны.

Подводя итоги, Владимир Владимирович заверил министров, что «восстановление российской экономики завершилось». Страна выдержала санкции, ВВП вернулся к уровню 2021 года.

- Теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, - подчеркнул президент.