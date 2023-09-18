«До этого в селе нашли закопанную девочку»: Что могло случиться с пропавшей после убийства родителей школьницей, которую 30 лет ищут в Калмыкии

Уголовное дело было возбуждено еще в 1993 году по статье «Убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Вознесеновка в Калмыкии всего пара улиц – это чуть больше 2 тысяч человек населения, одна школа, небольшая церквушка, администрация, Дом культуры и пара магазинов. Казалось бы, все друг друга знают, а вести в секунду разносятся по переулкам и придомовым скамейкам. Но именно здесь уже 30 лет следователи ломают голову над загадочным убийством семейной пары и похищением ребенка.

В 1993 году работников животноводческой фермы в Вознесеновке поздно вечером напугали неожиданные выстрелы. Вызвали полицию. В одном из домов неподалеку правоохранители нашли тело убитой женщины. Еще в километре от дома позже нашли и ее супруга. Мужчина тоже был застрелен. Только вот в день трагедии супруги не могли быть дома вдвоем – они воспитывали троих детей. Двух мальчиков удалось быстро отыскать, а вот о судьбе 13-летней девочки Зульпият Магомедовой ничего не известно до сих пор. KP.RU разбиралась, что могло случиться с девочкой и почему о ее пропаже в селе никто даже не знает.

О ПРОПАЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ И В ШКОЛЕ

Сейчас Зульпият Магомедовой должно быть уже 43 года. Следователи надеются, что во вновь разошедшихся по Сети ориентировках, взрослая женщина узнает в маленькой девочке себя. Но это лишь в случае, если той удалось выжить. Известно, что семья Магомедовых приехала в село из Дагестана. В то время Вознесеновка была благодатным местом для желающих заработать – вокруг было сразу несколько ферм, куда прямо семьями заселяли пастухов и других помощников по хозяйству. Такие места в селе до сих пор называют «точками».

- У каждой фермы было несколько точек. На точке стоял загон для скота и небольшой домик, где жили работники. Все они располагались не в самом селе, а дальше – в полях. От Вознесеновки до той точки около 30 километров, - объяснила KP.RU одна из местных жительниц.

Пастухи из Дагестана в село действительно приезжали семьями. Для них при школе даже открыли интернат, где, вероятно, и училась Зульпият Магомедова.

- Там жили и учились дети тех, кто жил на точках, чтобы каждый день в школу не ездить далеко. Интернат был на той же территории, что сама школа, хорошо обустроенный. Дети в будние там были, а на выходные уезжали домой, - вспоминают местные.

Лет 20 назад интернат закрыли, поэтому в единственной школе в селе про пропавшую девочку никто даже не слышал, а если кто и слышал, то забыл или давно уехал жить из села в город.

- Семья жила на точке, поэтому никто их и не помнит. В то время дагестанцев много же к нам приезжало – одних Магомедовых было сразу несколько семей, - в один голос уверяют местные.

Сейчас Зульпият Магомедовой должно быть уже 43 года.

КРОВНАЯ МЕСТЬ?

Так новости о смерти семьи и не добрались до села. Даже старожилы не помнят кровавого убийства. Впрочем, версия произошедшего по Вознесеновке все же гуляет, ведь за несколько лет до трагедии с Магомедовыми на одной из точек похожий случай уже был.

- Я тогда в 9 классе училась. Нас и студентов из Элисты отправляли работать на точки, помогать фермерам – это что-то наподобие практики. Так вот, на одной из точек тоже пропала девочка, долго искали ее, а потом все же нашли закопанной неподалеку. Оказалось, что это была кровная месть – разборки внутри одной из семей. Это, скорее всего, такой же случай. На точке красть нечего, а между фермами никаких конфликтов или конкуренции тогда не было, все относилось к Совхозу. Так что мотивы тут были скорее личные, - уверяет одна из местных жительниц.

Эту версию следствие тоже отрабатывало. Думали и том, что убить пару и похитить девочку мог родной отец, ведь это был уже второй брак матери. Что касается братьев, то их после случившегося родственники забрали в Дагестан. Уголовное дело было возбуждено еще в 1993 году по статье «Убийство». Тех, кто располагает информацией о местонахождении Зульпият или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в следственное управление СК России по Республике Калмыкии по телефонам: 8 (905) 400-55-66, 8-84722-3-83-51.

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