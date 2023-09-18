Автопробег «Открываем Дальний»: кто берет «дальневосточный гектар»?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники автопробега "Открываем Дальний" пообщались с людьми, которые взяли себе землю по программе "Гектар". Кто-то из них разводит пчел, кто-то открывает турбазу, а кто-то просто отдыхает на своем участке с семьей и друзьями. Расскажу о нескольких участниках.

Приехали в гости к Олесе Флуер. Она с семьей живет недалеко от Благовещенска.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько лет назад Олеся взяла землю бесплатно по программе «Гектар». Землю специально искала возле трассы «Амур». Решила, что будет строить кафе, ведь трафик учитывая строительство моста в Китай и в целом развитие региона будет только расти. На участок завели воду и электричество, обустроили пути для съезда с федеральной трассы, отсыпали площадку для стоянки автомашин. Олеся отмечает, что коммуникации удалось подключить довольно быстро, так как «дальневосточный гектар» находится в пределах населённого пункта.

Построила кафе-столовую, стройка заняла несколько лет, в процессе сама прорабатывала стиль интерьера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Придорожных кафе вдоль трассы не так много, поэтому первые клиенты появились быстро. Олеся решила, что обязательно будет расширяться - еще один гектар по-соседству оформила на дочь. В планах построить гостиницу и автомойку для большегрузов. Рядом таких просто нет. Водители-дальнобойщики уже торопят, мол, открывай поскорее. На будущее семья Флуер планирует также развивать сервисное направление – открыть шиномонтажную мастерскую. Помещение для этого уже готово, остаётся приобрести специальное оборудование.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомню, что взять участок бесплатно по программе «Гектар» на Дальнем Востоке или в Арктике может каждый гражданин. Для этого нужно подать заявление на сайте НаДальнийВосток.РФ. Такое заявление подал Владимир Куклин из поселка Славянка Приморского края. Причем, сделал это в первый день после старта программы. Владимир вместе с семьей строит на берегу Японского моря глэмпинг «Аура». Основная ее фишка - гости могут не просто арендовать домики, а прокатиться под парусами на яхте до ближайших островов. Участники автопробега всё испытали на себе, поэтому, однозначно, рекомендуем!

Участок по программе «Гектар» предоставляется на пять лет в безвозмездную аренду. К завершению этого срока (в течение полугода) землю можно оформить в собственность. Владимир уже получил участок в собственность. А еще недалеко оформил второй гектар на жену, будут расширяться и строить новые дома для гостей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Давайте объединяться». Такой смысл встречи с Еленой Андреевой. Она еще одна собственница гектара, с которой мы встретились. Елена и еще около 30 человек объединялись и организовали кооператив «Тайга». В их пользовании 30 гектар земли. Занимаются искусством, проводят фестивали и выставки, собирают и продают чай.

Землю они взяли между Владивостоком и Находкой. Для меня такие люди - настоящие трудоголики, но они себя называют романтиками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомню, «Гектары» на Дальнем Востоке начали предоставлять с 2016 года, а с августа 2021 года к программе присоединилась Арктика. По состоянию на август 2023 года землю на Дальнем Востоке взяли около 120 тысяч человек, а в Арктике – ещё 5 тысяч.

Участки дают бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. В помощь участникам программы КРДВ открыла портал комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ, где можно не только ознакомиться со справочными материалами. Здесь размещены полезные инструкции и информация о дополнительных мерах поддержки, шаблонные бизнес-планы и модельные решения по использованию «гектара». Работает круглосуточная линия, где можно получить консультацию эксперта, как выбрать, получить и освоить землю.