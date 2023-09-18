Семь уроков, а потом картошку чистить: школьникам придумали новую обязаловку

Старшеклассникам столичных школ до 18 лет действительно предлагают бесплатно получить профессию на базе колледжей параллельно с учебой в школе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Московских старшеклассников заставляют параллельно учебе осваивать рабочие профессии: официанта, швеи, слесаря, маляра, пожарного и даже оператора дронов. То есть отсидел 7-8 уроков, а потом дуй в колледж. С ноября по март помучаешься, зато в конце года будет и аттестат, и свидетельство - можно идти работать». Такая информация уже несколько дней гуляет по телеграму. Авторы постов добавляют: мол, все 9-ти и 11-тиклассники обязаны подать заявки. Чтобы отвертеться, некоторые родители пишут заявления об отказе, но за это влетит классному руководителю. Что стоит за волной перепостов, решила выяснить «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как оказалось, это – своеобразное прочтение муниципальной программы «Профессиональное обучение без границ», которая в Москве работает уже семь лет. Старшеклассникам столичных школ до 18 лет действительно предлагают бесплатно получить профессию на базе колледжей параллельно с учебой в школе. Но это не обязаловка, а для желающих. В программе участвует больше половины колледжей Москвы, объявления о приеме с перечнем специальностей есть на их официальных сайтах. Как раз сейчас идет прием документов, обучение длится 4-8 месяцев (зависит от профессии) и документ выдадут летом. Все расписано подробно на сайте Московского центра развития профобразования. Есть программы для учеников 9 классов, 10-х, 11-х, а также для ребят с ОВЗ.

То есть нельзя сказать, что телеграмм-каналы все придумали, но точно перевернули информацию с ног на голову, дофантазировав, кто во что горазд. Из здравой идеи сделали пугалку для тех, кто не способен сделать простой факт-чекинг.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.