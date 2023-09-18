Адвокаты Хайдарова подали иски в суд на Успенскую, ее дочь Плаксину, Вдовина и Рашель

Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши с семьей. Фото: личный архив Светланы Сильваши Фото: Личный архив

Тимур Хайдаров уже не раз рассказывал, что с июля этого года он и его семья неоднократно подвергались и до сих пор подвергаются травле. Напомним, что в июле певица Слава публично заявила, что недовольна результатом пластики у звездного хирурга Хайдарова. К ней присоединилась и Любовь Успенская. Затем начался буллинг в сети, а потом посыпались угрозы расправой в адрес врача и его семьи. Пластический хирург вынужден был обратиться в полицию. А на днях Красногорский, Мещанский и Басманный суды зарегистрировали четыре иска от Хайдарова о защите чести, достоинства и деловой репутации — к Любови Успенской, ее дочери Татьяне Плаксиной, Александру Вдовину и Александре Рашель.

«Уже не секрет, что наша семья подвергается нападкам. В том числе со стороны ТГ- и YouTube-каналов. И я уже молчу про фото и видео Тимура. А если почитать, что пишут в их чате! Никому не пожелаю такого. Я не собираюсь опускаться до их уровня. Я не буду создавать каналы и называть их именами всех оппонентов (а они известны). Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», — сообщила KP.RU супруга Хайдарова Светлана Сильваши.

Любовь Успенская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В исковом заявлении, адресованном Любови Успенской, говорится о том, что Успенская Л.З. распространила недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие деловую репутацию, а также допустила оскорбительные высказывания в адрес Тимура Хайдарова. В ходе трансляции в эфире федерального телеканала «Россия 24» выпуска телепередачи «Вести. Дежурная часть» от 05.08.2023 она сказала: «Мясник! Он мне просто изрезал руки, у меня все было в шрамах и швы не заживали».

Из архива адвокатов Хайдарова

Дочь Успенской Плаксин Татьяна Лилиан в интервью нескольким интернет-ресурсам заявила: «А я давно говорила, надо его топить, этого мясника, его надо топить. Я уже несколько лет это говорю, потому что он стольких искалечил».

Хайдаров через суд намерен признать данные сведения недостоверными, а также обязать ответчика опровергнуть их путем опубликования опровержения. Кроме того, хирург планирует взыскать моральную компенсацию.

Информация по двум другим исковым заявлениям находится в открытом доступе на сайте Мосгорсуда. Иск к Александре Рашель (настоящее имя Алла Кирсанова) также касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Напомним, что Александра Рашель, которая именует себя президентом Ассоциации жертв пластической хирургии (однако данной организации не существует), обратилась с письмом к Елене Драпеко, первому заместителю председателя Комитета по культуре, заместителю руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Государственной Думы Федерального собрания РФ — с просьбой проверить деятельность Тимура Хайдарова и взять под свой контроль.

Александр Вдовин является бывшим пациентом Хайдарова. Он сделал у хирурга операцию по увеличению ягодиц в 2017 году. После того, как в июле вспыхнул скандал со Славой и Любовью Успенской, Александр заявил, что тоже недоволен результатом пластики, которая, по его словам, привела к целому ряду проблем со здоровьем. При этом, за шесть лет он ни разу не обратился с жалобами в клинику. Вдовин решил потребовать с Хайдарова компенсацию в размере 10 млн рублей. Но врач отказался. Тогда Вдовин в соцсетях начал угрожать Тимуру и его семье, в частности его жене Светлане.

«Вдовин угрожал Тимуру Хайдарову, его жене Светлане и их семье на протяжении всего их отпуска в Греции, — рассказал KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин. — Он буквально заваливал их голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить в аэропорту, приехать к ним домой и тд. При этом, делал это не всегда в адекватном состоянии. Он конкретно их запугал. Жена Тимура даже опасалась возвращаться из отпуска», — рассказывал KP.RU Александр Бенхин.

Сначала Светлана Сильваши обратилась в полицию, а теперь уже и суд.