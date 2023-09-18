Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и как теперь подтверждать свою личность

Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте Фото: REUTERS

Подписанный президентом указ о «предоставлении сведений из документов» опубликовали вечером 18 сентября. Фактически, он легализует в России электронный паспорт.

Рассказываем, о чем конкретно идет речь.

Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только, имея с собой паспорт. Никаких других альтернатив нет. Но теперь документ можно будет заменить профилем на Госуслугах, открытым на телефоне.

Примерно по той же логике система будет работать для юрлиц. Данные компании можно будет показать с телефона или компьютера, используя профиль на Госуслугах.

По крайней мере, так все должно работать в теории. В указе Владимира Путина есть уточнение: цифровой паспорт можно будет использовать только в «случаях, определенных правительством по согласованию с ФСБ».

Пока перечня этих случаев просто нет, поэтому не ясно, и как пользоваться этим цифровым паспортом. Указ дает Кабмину три месяца, чтобы создать «порядок применения мобильного приложения».

Еще цифровой паспорт будет включать в себя не только паспорт, но и другие документы. К примеру, водительские права. Но полный перечень документов, достойных цифрового паспорта, опять-таки в течение 3 месяцев определит Кабмин.