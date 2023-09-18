Как мексиканцы едят кузнечиков, делают триста сортов текилы и шутят над загробной жизнью

"Мексика - она одна такая!" Фото: EAST NEWS

В московском издательстве АСТ вышла книга давнего сотрудника "Комсомолки" Евгения Умеренкова с воспоминаниями о стране, в которой он семь лет проработал собкором в 80-90-е годы минувшего века. Евгений, острые комментарии которого на международные темы вы можете читать в сегодняшних номерах "КП", как журналист немало поколесил по свету, уже в "нулевые" несколько лет был корреспондентом в США. Но сердце его навсегда осталось отдано далекой Мексике с ее бурлящей историей, искрометной культурой, удивительными традициями и замечательными людьми. О них он писал в своих репортажах и очерках для "Комсомольской правды", самые интересные из которых собраны в этой книге под названием "Мексика - она одна такая!". Эту фразу часто произносят сами мексиканцы, рассказывая иностранцам о своей родине.

И пусть с тех пор, когда готовились эти заметки, прошло немало лет, они ничуть не устарели. Потому что автору удалось главное - передать дух нации, которым она живет и поныне. В нем слились воедино предания древней земли ацтеков и майя и бурлящая современность, и это сделало общение с многочисленными героями публикаций на редкость увлекательным.

"Комсомолка" рекомендует читателям эту книгу нашего коллеги

Тем более, что за впечатлениями Евгений смело окунался в самую гущу местной жизни. Иногда через не могу! Например, чтобы поведать об особенностях мексиканской кухни, ему случилось поесть сушеных кузнечиков и угоститься отбивной из кактуса, попробовать множество сортов текилы, чтобы научиться ее правильно пить, или, описывая методы народных знахарей, попариться в старинной индейской бане размером с собачью конуру. Наконец, для репортажа о шутливом отношении мексиканцев к загробной жизни пришлось провести не самую приятную ночь в музее жутких мумий. Конечно, в книге можно прочесть не только об этих забавностях. Там много материалов на серьезные исторические и политические темы, есть и журналистские расследования. Так, наш собкор сумел помочь потомку российских эмигрантов послереволюционной волны, человеку непростой судьбы, разыскать родственников у нас в стране.

Изюминка книги - интервью с нетривиальными людьми, дававшими оценки событиям истории и рассуждающими о современных мировых процессах. Причем многие их высказывания остаются актуальными и сейчас. Лауреат Нобелевской премии по литературе Октавио Пас, адвокат Эдуардо Сенисерос, защищавший убийцу Троцкого Рамона Меркадера, Адриана Сикейрос, единственная дочь великого мексиканского художника Давида Сикейроса, и другие собеседники автора откровенно делятся своими мыслями, сообщая мало известные факты.

Книгу Евгению Умеренкову помогла подготовить его жена - известная российская писательница Наталья Нестерова. Она написала несколько изумительных глав с личными впечатлениями о Мексике, но выхода издания дождаться не успела - тяжелая болезнь забрала ее жизнь...

"Комсомолка" рекомендует читателям эту книгу нашего коллеги о притягательной для многих из нас и одновременно хранящей так много загадок стране.