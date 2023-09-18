«Хорошие сапоги - надо брать!»: Бузова, Шейк, Алсу, Утяшева показывают как одеваться осенью

ГлюкоZа с массивными плечами модничает в кожаном плаще Фото: соцсети

Пока на дворе бабье лето, но и холода не за горами – показываем как модничать этой осенью в самую разную погоду. Отбирали актуальные вещи и тренды со стилистом Анваром Очиловым.

Юлианна Караулова и ее костюмчик «расслабленного кроя» Фото: соцсети

Юлианна Караулова не расстается с любимыми брючными костюмами – кажется, что у нее в гардеробной разноцветная «неделька». Семь главных цветов сезона - все оттенки красного, фуксии, коричневого, молочно белого, серого, зеленого, черного. Ну и праздничные оттенки: серебристые или золотистые, или эффект металлик в ярких оттенках. Что касается кроя женского костюма, то он – «расслабленный». После пандемии офисные костюмы стали шить такими, чтобы в них было комфортно и свободно двигаться. Объемные пиджаки и брюки остаются в тренде, но стилисты рекомендуют обратить внимание и на приталенные модели.

Ирина Шейк показала сапоги сезона осень 2023 — зима 2024 Фото: соцсети

Ирина Шейх выставила на показ отличные сапоги. У модели очень актуальная модель обуви. Модная обувь на осень 2023 и зиму 2024: это - высокие сапоги из кожи и замши <ботфорты вернулись>; любая обувь с квадратным мысом; грубые ботинки на тракторной подошве; ботильоны и ботинки на платформе; креативные каблуки – как ножка бокала или трапеция, или скошенный каблук; сапоги-трубы с широким голенищем или облегающие сапоги-чулки – до колен. У Ирины модное платье – ассиметричный подол, сборочки-оборочки, актуальный цвет.

ГлюкоZа демонстрирует массивные плечи – подплечники теперь в моде также как и 30 лет назад. Длинный плащ, лаковая кожа, широкая линия плеч – по этим приметам легко узнать модницу этой осенью. Похожие плащи мы носили в конце прошлого века – силуэт такой модели одежды напоминает перевернутый треугольник.

Утепляемся с Ольгой Бузовой Фото: соцсети

Ольге Бузовой к лицу белоснежная дубленка. Дубленки стали активнее вытеснять пуховики из гардеробов модниц – на тот период пока нет серьезных холодов. Выбираем - пальто из дубленой кожи или куртку-авиатор. Самые актуальные - укороченные модели, как у Ольги. Такие дубленки отлично смотрятся и с брюками, и с юбками. Базовая модель, которая еще не скоро выйдет из моды - авиаторы на молнии, классика до середины бедра без декора.

Клава Кока в дениме и на платформе в стиле кукол Братц Фото: соцсети

Клава Кока модничает в джинсовом костюмчике. Деним занимает много места в осеннем гардеробе. Можно стилизовать разную по оттенкам джинсу в одном комплекте одежды. По подиуму недавно ходили и в потертой джинсовке с эффектом грязи. У певицы еще и сапожки модные – на платформе в стиле кукол Братц.

Анастасия Ивлеева и ее низкая посадка Фото: соцсети

Анастасия Ивлеева обожает эти джинсы с низкой посадкой. Низкая посадка юбок и брюк – тренд из нулевых. Спустили джинсы и компенсировали это женственным или лаконичным верхом.

Алсу и ее розовые пайетки Фото — канал «Россия»

Алсу в блестящем комбинезоне реабилитирует пайетки – они по-прежнему актуальны. Вещи с блестящим эффектом остаются в гардеробе ни первый сезон, но в новых вариациях. Оверсайз вытесняется приталенным женственным силуэтом.

Полина Гагарина в косухе и кожаных брюках — рокерша Фото: соцсети

Полина Гагарина и Ксения Собчак показывают любимые вещи модниц на сезон – они кожаные. Это могут быть – косуха и брюки как у Полины Гагариной или пиджак с юбкой <накладные карманы - актуально> как у Ксении Собчак.

Ксения Собчак и ее кожаный костюмчик Фото: соцсети

Ляйсан Утяшева и два ее тренда – красное платье с открытыми плечами; крупные ремни в качестве декора.

Ляйсан Утяшева демонстрирует актуальный красный, массивный декор и открытые плечи Фото: соцсети

Что еще модно? Топ-5 от Анвара Очилова.

- Многослойность. Голые или полупрозрачные платья. Плиссировка. Струящиеся силуэты; широкие брюки. Так как в моде женственность, то пришла пора возвращаться и к приталенным силуэтам.

- Крупные украшения: цепи, ремни, платки – они на теле, на одежде. Если юбка на низкой посадке, то на бедрах - цепочка.

- Добавляем настроения яркими оттенками одежды, яркими принтами.

- Накладные у нас могут быть: и карманы, и рукава.

- Металлические брюки, позолоченные юбки и жакеты – блестим как можем.