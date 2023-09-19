Военная спецоперация на Украине 19 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2023 года.

Элитные подразделения войск ВСУ попросили вывести их с передовой на Ореховском направлении Запорожской линии, сообщил Владимир Рогов.

По словам Рогова, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» просто «выдохлись».

Президент Украины Зеленский признал трудности наступления украинских войск, отметив, что оно идет медленно. Он также обратил внимание на российские минные поля и артиллерию, которые остановили наступление бронетехники, поставленной Киеву

Журнал Military Watch со ссылкой на подполковника ВСУ Виталия Бережного заявил, что потери украинских войск среди призывников в некоторых подразделениях достигают 90 процентов.

Минобороны РФ сообщило о результатах работы системы ПВО в местах проведения спецоперации. Так, за минувшие сутки были уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотника.

Ночью 18 сентября российская авиация нанесла высокоточный удар по складам ВСУ, на которых хранились ключевые образцы западного вооружения, такие как ракеты большой дальности Storm Shadow, снаряды с обеднённым ураном и другие, сообщило Минобороны России.

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