Добро пожаловать в «Школьную классику»

Фото предоставлены пресс-службой Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Это был самый настоящий театральный фестиваль - с антуражем, костюмами, встречами, творческими мастерскими. Разве что главными героями были подростки - участники школьных театров. Вы удивитесь, но сейчас они есть почти в каждой школе.

ЧЕХОВ В СТИЛЕ ДЕЛЬ АРТЕ

На площадке Центрального дома культуры железнодорожников собрались более 400 школьников 12-18 лет из Москвы и Московской области. А также их педагоги, родители, руководители школьных и молодежных театральных коллективов.

Украшением фестиваля, по мнению многих, стали постановки «Театра юных москвичей» лицея «Воробьёвы Горы», которые уже дважды становились победителями Всероссийского проекта «Школьная классика», В мини-спектакле по рассказам Антона Чехова «ЧЕХОВ. Незаученные комедии» молодые артисты попробовали по-новому взглянуть на комедийные рассказы русского писателя. И формат подобрали необычный – комедия дель арте, включившая в себя традиции уличного театра. Еще одна интересная постановка сорвала овации - спектакль «Таня Ларина». Ну, какая же «Школьная классика» без Пушкина?

Фото предоставлены пресс-службой Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

- «Школьная классика» Движения Первых — это настоящий живой патриотический проект. Он знакомит ребят с шедеврами отечественной литературы, воспитывает эстетический вкус, помогает в работе над спектаклями понять глубину нашей души, осознать себя наследниками и продолжателями традиций великой русской культуры», - рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

ЧЕМУ ЗАВИДУЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЕ

Одно из самых ярких впечатлений участников - возможность вживую пообщаться (и пофотографироваться – как же без этого) со знаменитостями. Актриса театра и кино, телеведущая и певица Катерина Шпица, актер и телеведущий Оскар Кучера, а также актриса театра и кино Анна Снаткина рассказывали ребятам об актерской профессии, умении держаться на сцене, отвечали на вопросы, вспоминали интересные закулисные истории.

Фото предоставлены пресс-службой Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко, выступая перед участниками, признался, что немного завидует сегодняшним школьникам.

- В моей юности не было такого замечательного проекта, - сказал он. - «Школьная классика» - это возможность ближе познакомиться с миром театра, получить необходимые знания о профессии актера и режиссера, а также самим испытать свои силы в искусстве театра. Уверен, проект откроет много талантливых имен. А ребятам желаю ничего не бояться и верить в свою мечту.

Фото предоставлены пресс-службой Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Тут же, на фестивале, для юных артистов провели мастер-классы по актерскому мастерству педагоги Театрального института имени Бориса Щукина – той самой знаменитой «Щуки», выпустившей в разные годы многих звезд театра и кино, советских и российских. Это было очень круто и очень полезно.

БУДЬ ХОТЬ АКТЕРОМ, ХОТЬ РЕЖИССЕРОМ

А руководители школьных театральных коллективов пообщались с Анастасией Настасьиной – руководителем Всероссийского проекта Знание.Театр. Российского общества “Знание” Разговор крутился, конечно же, вокруг того, как поставить спектакль в школе своими силами так, чтобы это было свежо, ярко, профессионально. Ведь тогда и другие ребята захотят выйти на сцену, попробовать себя в качестве сценаристов, звукорежиссеров, декораторов, постановщиков… Ведь «Школьная классика» как раз и нацелена на то, чтобы дети по-максимуму могли проявить себя.

Фото предоставлены пресс-службой Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Как развивать театральные проекты в общеобразовательных организациях – об этом шел серьезный разговор во время дискуссионной сессии. По словам заместителя председателя правления Движения Первых Екатерины Самсоновой, школьные театры уже есть в большинстве школ России - их общее количество превышает уже 31 тысячу.

В сессии также участвовали директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Минпросвещения России Александр Кудряшов, советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Светлана Гусейнова, проректор по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Театрального института имени Б. Щукина Андрей Беликов, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации, руководитель Фестиваля семейных театров, член Экспертного совета Всероссийского фестиваля практиков социальных театров «Мастер-форум» Лариса Санатовская, федеральный сетевой эксперт в сфере театрального творчества, старший методист Московского Дворца пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы») Сергей Розов. Слово дали также педагогам и родителям.

Ближайшие театральные фестивали в рамках проекта «Школьная классика» пройдут 23 сентября в Тамбове и Екатеринбурге. Будут и мастер-классы, и творческие встречи. Кроме того, новый сезон, по задумке организаторов, станет более широкомасштабным: пройдут очные фестивали окружные, региональные, расширится и тематика

Уверены: совсем скоро «Школьная классика» вольется в театральную жизнь российских городов наравне со взрослым профессиональными театрами.

КСТАТИ

Всероссийский проект «Школьная классика» реализуется при поддержке Министерства просвещения России, соорганизаторами проекта являются Российский детско-юношеский центр, а также Театральный институт имени Бориса Щукина.

За 3 сезона проект охватил более 50 000 участников. Благодаря проекту дети обучаются актерскому мастерству у вузовских педагогов и представляют собственные спектакли зрителю на больших сценах страны в рамках театральных фестивалей Движения Первых.