Опята, давайте жить дружно! В Подмосковье массово пошел гриб, о котором мечтало большинство грибников

Чем дольше ждете, тем дальше в лес придется идти. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенний опенок самый массовый гриб наших лесов, и поэтому за ним лучше ходить не только с корзиной, но с пакетами и мешками. Если в лесу пошли опята, нередко достаточно наткнуться на одно усыпанное дерево, и можно возвращаться.

СЕВЕРНЫЙ И ТОЛСТОНОГИЙ

Опята - древесные грибы на длинной ножке, сперва с округлой, затем с раскрывающейся шляпкой, растущие большими группами на пнях, мертвых и живых стволах деревьев. В российских лесах растет порядка десяти разновидностей опят. А под Москвой основных вида - два, другие опята предпочитают южные леса.

Сейчас время «осеннего опенка северного» - так по-научному называется вид, за которым ринулись грибники. Северный опенок - самый массовый из всех опят, и если уж он решил пойти в рост, то появляется почти в каждом лесу. Тут даже само понятие «грибное место» излишне. Грибное место сейчас все Подмосковье, только по некоторым направлениям он может задержаться на несколько дней.

Опенок северный - настоящий всеядный паразит, неразборчивый в породах деревьев и способный буквально живьем, за несколько сезонов, съесть небольшой лесок. Кстати, именно поэтому не стоит выбрасывать на своем дачном участке обрезки-очистки опят, если вы не хотите лишиться яблонь.

У этого опенка сперва шаровидная, с возрастом распрямляющаяся шляпка охристо-желтого цвета, покрытая чуть более темного цвета чешуйками, более плотными к центру. Пластинки белые, темнеющие с возрастом, а под ними ножку обрамляет плотное кольцо.

Но если вы пропустили массовый выход опенка, еще не все потеряно, хоть и второй такой же массивной волны в этот сезон точно не случится.

Через пару недель на смену опенку северному придет другой вид - «осенний опенок толстоногий». Этот опенок грибники сокращенно называют «галлика», от латинского наименования вида Armillaria gallica. Основной отличительный признак - клубневидное утолщение у основания ножки.

Одно но - в отличие от опенка северного «галлика» растет небольшими группами или даже одиночно на мертвых стволах и корнях лиственных пород, а нередко и по земле, и поэтому собирать его сложнее опенка северного. Чтобы набрать, придется поползать по земле.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГРИБ, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ БЫСТРЫХ

За опенком желательно поспешить. Во-первых, он очень быстро перерастает, буквально неделя - и в лесу останутся жесткие лопухи.

Во-вторых, в самых легкодоступных местах грибы мгновенно подрежут конкуренты, и придется забираться все дальше и дальше в лес, а с тяжелой корзинкой да через завалы вылезать к машине непросто. Так случилось со мной буквально день назад в дачном лесу под Домодедовом, когда местные бабули, только слух об опятах растекся по СНТ, вырезали все грибы в округе, и меня встретили одни срезы! Так что пришлось идти в самый буреломный участок леса, до которого соседи не добрались.

И тут работа - не работа, до выходных лучше не ждать, светает сейчас рано, и уже в шесть утра солнце позволяет собирать грибы. Некоторые мои знакомые грибники предпочитают вырваться в лес даже затемно, рыская при свете фонаря.

Еще один совет: я всегда с собой в лес, помимо ножа, беру обычный скотч. Нередко опята забираются высоко на деревья, метра на три и выше. Рукой до грибов уже не дотянуться! Тогда я нахожу палку, приматываю к ней нож и вот такой «приспособой» срезаю грибы.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПОНИЖЕНИЕ

Осенние опята, как следует из их названия, надо ждать осенью. И нынешнюю волну именно в это время опытные грибники и ожидали. Почему? Все дело в резком похолодании, случившемся пару недель назад, а именно это - главный провоцирующий фактор для грибницы вырастить плодовые тела.

И поэтому иногда осенние опята путают сезон, как случилось года три назад, когда в середине лета внезапно похолодало, и массовая волна опят случилась в июле.

Верный признак того, что пошли опята, - много машин на обочине дорог, другой гриб такого ажиотажа, «грибной лихорадки», не вызывает. Кстати, среди поваленных деревьев для них настоящее раздолье! Именно поэтому тот же парк «Лосиный Остров», бедный на другие грибы, но весь в заваленных после урагана, гниющих стволах, изобилует опятами. Так что, если нет времени на дальние леса, часть «Лосиного Острова» за МКАД - неплохой выход!

Это интересно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛУЧШЕ МАРИНОВАТЬ

Осенний опенок - гриб универсальный, с которым можно делать все что угодно: жарить, морозить, сушить, но по мне, так лучше всего мариновать, особенно пока грибы молодые, с нераскрытыми шляпками.

Принеся домой грибы, сперва их надо тщательно перебрать на наличие жучков, червивыми опята бывают редко, а вот всякие лесные мошки в них любят селиться.

Главное правило кулинарной обработки опят: тщательно отварить, минут 15 - 20, снимая пену. Сырые и недоваренные опята содержат токсины, способные вызвать расстройство пищеварения и даже отравление.

После опята можно заморозить или пожарить, но по мне, так лучше замариновать.

У каждой хозяйки свой рецепт, моя мама делает так: на литр воды две столовые ложки сахара, четыре чайные ложки соли, три лавровых листа, шесть горошин перца, три гвоздики и три корицы, после кипячения добавляем три чайные ложки уксусной эссенции... Укладываем отваренные опята в простерилизованные банки, заливаем маринадом и отправляем в темное сухое помещение. Из одного килограмма грибов выходит литровая банка опят маринованных.

ОСТОРОЖНО

Ложные опята

Ложные опята Фото: Shutterstock

Если вы начинающий охотник за опятами, важно не ошибиться - у опят есть ложные двойники. Большинство из них не ядовиты, просто не обладают вкусовыми качествами настоящего опенка. Но даже начинающий грибник, найдя разок живьем настоящие осенние и ложные опята, без труда научится их различать. Кстати, нередко они растут на одном и том же дереве.

Ложноопенок имеет яркую кирпично-красную шляпку, а под ними закрытые пленочкой темно-желтые пластинки. Растет гриб на мертвых деревьях и вполне съедобен, только для удаления горечи его необходимо минут двадцать отварить, затем тщательно промыть. Есть любители, собирающие этот опенок, но затея эта не особо оправданна, когда и настоящих в лесу хоть косой коси.

Ложноопенок серопластинчатый имеет шляпку яркого охристо-желтого цвета, с темноватым бугорком в центре, но главное его отличие, как следует из названия - серовато-сиреневые пластинки под шляпкой. Гриб не ядовит, но и не обладает вкусовыми качествами настоящего осеннего опенка.

Ложноопенок серно-желтый - единственный ядовитый гриб из ложных опят, может вызвать тошноту, рвоту и даже потерю сознания. Отличить его несложно по насыщенному серно-желтому цвету шляпки и таким же серно-желтым, зеленеющим с возрастом пластинкам.