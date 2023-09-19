Как я покупал дачу Сталина за 400 миллионов

Эта дача числилась за МВД как «объект № 260». А последним ее жителем был член Политбюро Зайков, пристроивший к усадьбе бассейн и бильярдную. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Как известно, дач Сталина в мире осталось очень мало. Вообще больше десятка, но конкретно в Москве и области их всего три. И вот одну из них - ту самую, которая находится в самом плохом состоянии - власти решили продать. Усадьбу Липки-Алексеевское. Ценник по меркам дешевеющего рубля вполне гуманный: какие-то 400 миллионов рублей (только участок под дачей по кадастру тянет на 1 миллиард!). Аукцион за бывшую резиденцию «вождя народов» стартует 3 ноября. Если будет ажиотаж, то стоимость может и возрасти.

Однако есть условие! До 30 октября все желающие должны внести 80-миллионный задаток. По-другому попасть на торги не получится.

Пересчитав забытую в джинсах мелочь, я обнаружил, что мне как раз хватает. Но неплохо бы сначала взглянуть, а что вообще продают. Будь дом конфеткой, небось не стали бы его сплавлять. Вон, самую знаменитую сталинскую дачу, Ближнюю, которая в Москве за парком Победы, никто почему-то не продает.

КУДА ТЫ ТРОПИНКА МЕНЯ ПРИВЕЛА

Сев на мотоцикл погожим воскресным днем, я отправился по Алтуфьевскому шоссе осматривать вакантный особняк. Как оказалось, навигатор может только примерно привести к нужному месту. На картах либо вообще нет проходов к даче Сталина, либо они все закрыты.

Но, как говорил старик Станиславский, театр начинается с вешалки, а проход к резиденции вождя - с дырки в заборе. Вбок от всех ворот и калиток с замками идут хорошо утоптанные тропики. Эти народные пути безошибочно приводят к обширным обрушениям деревянной ограды.

Дачный парк, прямо скажем, не особо впечатляет. Он так зарос, что уже напоминает обычный подмосковный лесок. Хотя грибов много - между старыми соснами активно растут молодые березы.

Посередине участка пруд. Над ним торчат остатки старого причала. Вода так упала, что причал практически превратился в смотровую площадку. Очень опасную, так как все доски совершенно прогнили. Зато у бережка стоят мангал, столик и фанерный стул. Прямо сейчас можно начинать пикник.

Все канализационные люки украли еще при царе Горохе. Это особенно заметно из-за бесконечного количества открытых колодцев с кучами листвы на дне. Кто-то разложил старые автошины, чтобы пометить дырки в земле.

Наш спецкор Олег Адамович и остатки былой роскоши дачи Сталина - каменные львы. Фото: Олег АДАМОВИЧ

БАРРИКАДЫ МЕБЕЛИ

Сама дача Сталина явно пережила не одно нашествие расхитителей. То тут, то там видны кустарно заделанные проломы в дверях. Для возведения оборонительных баррикад шли все доступные на даче же материалы. Самые старые дырки заделаны листами железа, новые лазы уже перекрыты кусками мебели.

Меня впечатлили дээспэшные дверки комода, которыми перегородили дыру в очередной дубовой двери, а изнутри подперли целым штабелем старых советских кроватей!

Сейчас внутрь попасть нельзя. Через запотевшие окна с запахом плесени видны лишь пустые комнаты с украденным паркетом и батареями.

Смущают разбросанные повсеместно детали от капельниц. Несколько нашлись даже внутри декоративного льва с проломленной спиной. А в подвале их целые коробки лежат. То ли сюда зачастили наркоманы, то ли это «эхо» работавшей тут в 1990-е годы детской онкоклиники.

БУНКЕР ЗАТОПИЛО, А ЛИФТ СГНИЛ

Встреча со смотрителем дачи (оказалось, он тут есть) произошла внезапно. Продираясь через кусты, я увидел двух собак, несущихся прямо на меня. Одна тут же принялась облизывать мне руки, а вторая загавкала, явно привлекая внимание.

- Ты кто такой? - спросил бородатый старик в заношенной синей спецовке.

- Потенциальный покупатель! Осматриваюсь, прикидываю, стоит ли тратить 400 миллионов.

- Что-то не похож ты на миллионера, - буркнул сторож, не купившись на мою историю.

Дед начал жаловался на всяких залетных визитеров.

- Думал, хоть тут никого не будет. Но где уж. Уеду в тайгу к затворнице Агафье.

- К кому?

- Ну живет в Сибири одна женщина. Зовут Агафья. Никого вокруг нее нет. И я так хочу.

- Так вы про Агафью Лыкову? Это мой коллега из «Комсомолки» Василий Песков про нее первым написал!

- Так ты журналист… - разоблачил меня сторож.

Бородач в спецовке оказался разговорчивым. Хоть люди ему и не милы, но почему бы не посудачить о сталинской даче, раз уж я все равно тут?

- А вон там вход в бункер, - показал смотритель на какой-то облезший бетонный домик. - Раньше тут на лифте припасы вниз спускали, но сгнило все уже давно. Сейчас там затоплено.

Оказалось, откачивать воду из подземелья пытались несколько раз, но все без толку.

Смотритель показал на крыши вентиляционных шахт. Их тут примерно столько же, сколько и незакрытых колодцев. Сложно сказать, какого размера бункер, но явно не маленький. Между дальними вентшахтами расстояние не меньше 100 метров.

- А рыбка в пруду есть?

- Караси…

- Большие?

- Ну я 33-сантиметрового вытаскивал, - с явной гордостью признался дед.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПУСКАТЬ МОЖНО

В нагрузку к бывшей резиденции идут 38 гектаров земли. За такой участок в паре километров от МКАД не жалко и 400 миллионов отдать. За сотку получится дешевле, чем в дачных кооперативах - в такой-то близости от Москвы.

Но власти выдвинули еще допусловия, которые могут отпугнуть покупателей:

- Дача Сталина, она же усадьба Липки-Алексеевское, считается памятником истории и культуры. Это значит, что новому владельцу придется все отреставрировать, ничего сносить нельзя, за сохранность зданий хозяин отвечает перед законом.

Интересно, как потенциальный покупатель будет приводить в первозданный вид бункер и бороться с бесконечными затоплениями в нем?

- «Вид разрешенного использования: для размещения онкологического научного центра». Статус правительственной резиденции дача потеряла в 1989 году. До 2004 года тут был детский онкодиспансер. Последние 19 лет дом не использовался, но «вид разрешенного использования» так никто и не поменял.

Государство заверяет, что поменять назначение земельного участка можно после покупки. Но это предстоит уже новому владельцу. Вот «органы местного самоуправления» обрадуются, когда к ним придет миллионер и скажет, что не может пользоваться своей покупкой, пока слуги народа не пойдут к нему навстречу...

- А последнее условие окончательно убивает привлекательность дачи Сталина. Будущий хозяин должен «обеспечить доступ граждан к водному объекту (ручей) и его береговой полосе». То есть никакого дома для личной жизни быть не может, если мимо будут шататься все кому не лень.

Первая усадьба в этих местах появилась почти 200 лет назад. Ею владел богатый купец Александр Алексеев. Позже дом перешел к родственникам - роду немецких фабрикантов Рупертам. Усадьбу к 1907 году перестроил

знаменитый архитектор Иван Жолтовский. Он же украсил территорию арочным мостом (остатки его находятся у сгнившего причала), ротондой и львами (внутри которых и лежат куски капельниц).

Сталин тут постоянно жил всего два года, с 1932-го по 1934-й. До конца советской власти у дачи оставался статус правительственной резиденции. И лишь в 1989 году дом передали под реабилитационный центр НИИ детской онкологии и гематологии.

Комментарий риелтора

Найдется ли фанат вождя?

- По моему опыту, рано или поздно продается все, - рассказал «КП» вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. - Но вряд ли дача уйдет с первого раза. Обязанность пускать на территорию любого желающего снижает привлекательность предложения.

Эксперт объяснил, что бывшей резиденцией может заинтересоваться только инвестор с готовой концепцией.

- Там можно было бы сделать тематический рекреационный или реабилитационный центр. Но сейчас не то время, чтобы вызвать интерес инвесторов к таким проектам.

- Найдется ли толстосум, который захочет там просто поселиться? - спрашиваю.

- Ну только, если это будет какой-то особый фанат Сталина. Учитывая состояние и ограничения, просто для жизни эта дача не подходит.