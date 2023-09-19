«Помолитесь за моего друга»: Отар Кушанашвили раскрыл подробности болезни Игоря Николаева

Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев попал в больницу в критическом состоянии: 15 сентября стало известно, что композитор лежит в реанимации. Супруга музыканта Юлия Проскурякова на связь с поклонниками не выходит и новостями о его состоянии не делится. Журналист Отар Кушанашвили призвал всех неравнодушных молиться за здоровье артиста и приоткрыл некоторые подробности его болезни.

«Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела „только ты не умирай, только ты дольше живи“. Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к мольбе?» - эмоционально рассуждает Отар в своем шоу «Каково?!».

Журналист подтвердил версию, которую ранее озвучили в СМИ: у музыканта вновь проблемы с сердцем, из-за которых он в этом году уже попадал в больницу.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: „Со мной все в порядке, я крепок“. Небеса, проявите благоволение… Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», - обратился Отар к поклонникам музыканта.

По некоторым данным, Николаев перенес обширный инфаркт, и ему потребовалась срочная операция. Сейчас музыкант пришел в сознание, за его состоянием наблюдают врачи.

В январе 63-летний композитор также попал в больницу из-за проблем с сердцем. Николаева положили в блок интенсивной терапии, а затем кардиохирурги провели операцию и установили ему стенты. Молодая жена маэстро Юлия Проскурякова тогда уверяла, что с ее мужем все в порядке – мол, просто легкое недомогание, ничего серьезного.

«Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто, почувствовав недомогание, обратиться за помощью, провести обследование с назначением лечения, полежать в больнице? Ну, испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного», - говорила супруга музыканта.