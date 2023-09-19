Одним из поджигателей военкомата в Ростове-на-Дону оказался трансгендером

Сотрудники ФСБ России задержали поджигателей военкоматов в Ростове-на-Дону. Фото: Кадр видео

Вчера мы рассказывали о задержании сотрудниками ФСБ России поджигателей военкоматов в Ростове-на-Дону. Нет, они не ростовчане. Сотрудники безопасности Украины (СБУ) завербовали их в других российских городах и предложили за деньги поджечь военкоматы в южной столице России.

И если задержание террористов было для спецслужб делом техники, то вот обыски принесли бойцам много неожиданного. В сеть попали кадры продолжения обыска одного из преступников на месте преступления. У поджигателя в рюкзаке кроме бутылок с горючей смесью и контракта с ВСУ обнаружили…огромную резиновую секс-игрушку.

- Что это? - спросили сотрудники Росгвардии у задержанного показывая ему огромную анальную пробку.

- Я трансгендер…

- Что ты?! - переспросили его казаки, не веря своим ушам.

- Трансгендер!

- Ты что, друг? - уже в какой-то растерянности и даже сочувствием…

- Я трансгендер. Хочу перейти в девушку, - объяснил задержанный.

Диверсант, лишившись на время любимой резиновой игрушки дал подробные показания. Признался, что ему обещали службу в украинской армии после того, как он бросит коктейли Молотова в окна здания ростовского военкомата. На диверсию к военкомату боевой трангендер приехал на самокате…

Напарник задержанного на допросе в ФСБ России заявил: «9 сентября я приехал в Ростов-на-Дону, для дальнейшей эвакуации в Украину. Сотрудники СБУ с позывным Шеф дал задание - поджечь военкомат. Меня обеспечили всеми средствам, инструкцией по изготовлению зажигающей смеси. 15 сентября с зажигательными смесями выдвинулся к военкомату, но был задержан сотрудниками ФСБ».

Выяснилось, что оба гастролера были довольно давно завербованы представителями запрещенной в нашей стране террористической организаций «Легион «Свобода России» (ЛСР). Они не только твердо говорят «в Украину», но отправились на поджог прихватив с собой украинский флаг...

За измену Родине им грозит несколько лет в колонии строго режима.