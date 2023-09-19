Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается в эфир Первого канала со скандальным шоу о звездах

Дмитрий Борисов теперь на телеэкранах станет появляться раз в неделю. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летний Дмитрий Борисов возвращается в эфир Первого канала. Но ток-шоу «Пусть говорят» вопреки слухам не возвращается – и не ждите. Борисов будет вести другую телепередачу.

Как выяснил KP.RU, с 30 сентября по субботам на Первом - вечернее телешоу «Эксклюзив». Дмитрий Борисов в студии передачи будет брать интервью у звезды – откровенный разговор о личном, о переменах в жизни, о скандалах на работе и прочих сферах жизни. По слухам уговаривают прийти на запись актера Сашу Петрова, который недавно женился.

Есть ли отличия от ток-шоу «Пусть говорят»? Их много. Здесь нет дискуссий, раздутых конфликтов и историй. Знаменитый человек сам рассказывает эксклюзивные истории о себе. Отдадут предпочтение – не скандальным историям, а счастливым, общечеловеческим и т.п. Дмитрий Борисов уже записывает анонс для канала: «Буду разговаривать с известными гостями о личном - о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!»

Программа «Эксклюзив» непродолжительное время уже была на экранах. Самым обсуждаемым тогда стал выпуск, где первое и единственное интервью дала молодая супруга Евгения Петросяна – это был декабрь 2018 года. Были и скандальные темы – с мамой Децла, любовницей Евгения Жарикова, первым мужем Юлии Началовой, сестрой Элины Быстрицкой о том, кто были артистку и т.п.

После того, как ток-шоу «Пусть говорят» убрали с эфира год и семь месяцев назад – на его место поставили актуальные новостные, аналитические программы о текущей ситуации в стране: были слухи, что Борисов сидит без работы. Но уже 8 лет Дмитрий Борисов работает генеральным продюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», главным редактором каналов «Дом кино», «Победа», «Музыка Первого» и других. Недавно запустил новый телеканал о животных «Лапки Live».