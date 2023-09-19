В Центре России бушевало мощнейшее полярное сияние: Почему и что происходит с природой

Северное сияние в Лебяжьем Ленинградской области. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В ночь на вторник над центральной Россией бушевало мощнейшее полярное сияние. Его видели даже в Ростове-на-Дону, а наиболее глазастые и на Северном Кавказе. Но самое невероятное: припозднившиеся москвичи тоже останавливались, завороженные небесной феерией, и растерянно смотрели вверх. А ведь небо над Москвой безнадежно испорчено засветкой, и москвичи живут, как в неоновой шкатулке: ничего не видят.

… Стоя около треноги и воюя с туманом (он норовил оставить на объективе крупные, тяжелые капли) я вдруг подумал: вот, я в Московской области, и для меня полярное сияние – уже почти заурядная вещь. Давно ли ездили в специальные туры на Севера, чтобы полюбоваться. А теперь сами живем, как на Северах. Что же с природой такое случилось-то?

Северное сияние в Московской области. Фото: Евгений АРСЮХИН

ЖДАЛИ… И НЕ ЖДАЛИ

Солнце – в максимуме своей активности. Поэтому люди, причастные небу, ждут полярного сияния если не каждый день, то через день. У меня вошло в привычку: как выгляну на улицу, а там звезды, непременно посмотрю на северное небо. Если замечу что-то белесое, тут же под рукой фотоаппарат. Короткий контрольный кадр. Глаз в темноте плохо различает цвета. На фотографии же цвет проявляется. Ведь именно цвет выдает полярное сияние. Облако, туман – они бледно-желтые, как земные фонари. Сияние – зеленое или красное, сразу опознаешь.

А сияние в ночь на вторник ждали вдвойне. Пару дней назад от Солнца отлетело очередное облако плазмы. И устремилось в сторону Земли. Примерно в это время и думали, что – вот, прилетит, и полярное сияние вызовет. Но не прогнозировали, что над Россией. Все расчеты показывали на Канаду. А вышло-то вот как. Не умеют пока астрономы точно предвидеть даже такое, известное с древности, явление.

Так что в ночь на вторник режим готовности у меня был средний. С одной стороны, как пионер, всегда готов: фотоаппарат заряжен, карточка памяти очищена. С другой, на небо только поглядываю, а по большей части смотрю в специализированные чаты, где тусят астрономы-любители. На профессиональные астрономические сайты лучше времени не тратить. Спят профессионалы. Часто с утра спрашиваешь «настоящего» астронома – ну, видел? А он – «а что-то было? Я спал». Для них это работа, а работа – это зачастую утраченная, остывшая страсть. Зато страсть кипит у любителей. Эти ничего не пропустят.

И вот около 9 вечера проходит сообщение из Сибири: видим. И что-то меня торкнуло. Сибирь, конечно, большая и северная, но почему-то показалось: есть и у нас. Интуиция.

Вышел на улицу, сделал тот самый короткий контрольный снимок. Ого! Над северным горизонтом висит четко очерченная зеленая дуга. Висит низко, но – яркая, и сразу понятно, выйдет из нее громадное сияние. Но – молчит Подмосковье, не идет новостей из центральной России. Что ж все спят-то. Неужели пропустят.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

БОРЬБА С ПРИРОДОЙ

Дальше события развиваются стремительно. Дуга становится ярче. И она поднимается. Если посмотреть на Землю со стороны, из космоса, увидишь как бы сияющий овал вокруг магнитного полюса. Этот овал и есть зона полярного сияния. Если я, стоя на Земле, примечаю, что дуга сияния поднимается, то из космоса я бы увидел, что овал расширяется, распространяется прочь от магнитного полюса, ко мне.

А центральная Россия все еще ничего не видит!

И я даже понимаю, почему. Поднявшись над горизонтом, овал растворился, потерял ясность краев. Теперь это нечто вроде зеленого тумана. Это если на фото. А простым глазом – что-то серое, почти белесое. Немудрено и не заметить.

Фотографии тем временем получаются просто ужасные. Они более чем хороши для контроля за сиянием, за тем, как оно развивается. Но эстетически никуда не годятся. На стенку не повесишь, даже на виртуальную, в соцсетях. Причина: очень влажно. Даже слабые фонари дают вокруг себя мощные ореолы. Чуть прозевал – возле каждого источника света на фотографиях получаются «радуги». Тем более, что объектив, который следит за сиянием – типа «рыбий глаз», здоровая такая, толстая, выпуклая линза. Обзор дает отличный, но влага на нее садится только так. И не защитишь ничем.

А что ж ты не протираешь? – спросят меня. Протирать нельзя. Получишь марево, от которого потом полночи не избавишься. Надо сушить, и по-быстрому, феном – тоже не выйдет. Влага тогда соберется внутри объектива, между линзами. И вся ночь насмарку. Надо аккуратно положить камеру около обогревателя. И терпеливо ждать.

Так и бегаю! Три снимка – сушу. Пока сушится, смотрю глазами. Глаза уже привыкли, видят такое, что и сова позавидует. Сияние пока развивается вяло. Ну, пусть сушится.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

И ВОТ НАСТАЛО ШОУ

Когда дело становится горячим, первыми это замечают животные. Полетели совы, одна, вторая, третья. Летят бесшумно, на фоне неба – словно сильный ветер несет пакеты, так трепещутся их крылья. Вот только нет никакого ветра. Минута – и завыли собаки. Проснулась природа. А у меня, как назло, очередная фаза сушки. Присматриваюсь, и вдруг явственно вижу: от горизонта, от зеленой дуги вверх потянулись красные столбы. Что там, с камерой? Вроде просохла.

Делаю кадр… Да! Вот оно! Столбы тянутся к Большой Медведице. С востока на запад – бегут. Это и называют – «занавесь», как будто кто-то пришел в театр, когда нет спектакля, и колышет занавес, приоткрывая еще лишенную актеров сцену. Живая природа тем временем с ума посходила. Время-то ближе к полуночи. А затопали ежи, должны уже спать в это время. Ежик – крохотный, фонарем посветишь, там и нет ничего. А шуму от него! В далеких кустах зашевелился кто-то покрупнее. Надеюсь, не кабаны.

Зашевелилась и Москва. Телефон ожил: что там, на небе? Я удивлен: а вы и в Москве видите? Еще как! И голова раскалывается! Ну, ребята, говорю, это у вас психосоматика. А сам-то не знаю, может, и не соматика. Мне, конечно, не до головы. Успевай поворачиваться.

Северное сияние в Сергиевом Посаде. Фото: t.me/life_sergiev_posad

Задул легкий ветерок. Он сушит объектив. Отлично. Можно оставить фотоаппарат в покое. А самому заняться чем-то более интересным.

Давно знаю, что во время полярных сияний люди слышат как бы шелест и шепот. Причем не в небе, а словно возле себя, рядом. И давно хотел проверить. Теперь есть и чем: в фокусе железной тарелки установил загодя чувствительный микрофон. Направляю все это на север. Звук (после усиления) пишется на телефон. Осторожно отхожу. Потом, когда вернулся – на телефоне сидит огромный «паук». Их называют «косиножка». И не уходит. Царь этой ночи. Телефон теплый, паучок-то и заснул. Осторожно сдуваю его. А он не уходит! Но – просыпается, и, нехотя, отползает в тень. На записи потом – даже специальной программной обработал – ничего не выявилось. Ну что ж делать. Не во всем была щедра природа этой ночью.

Пока фотоаппарат снимает (фотографии по-прежнему испорчены легким туманом, но дают прекрасное представление о том, как развивается сияние) и пишется звук – хочу сделать спектр. То есть понять, какие химические элементы горят высоко над нами, какие именно молекулы воздуха возбудила космическая радиация. И вроде бы все готовил. Дифракционную решетку (она и создаст спектр), специальные кольца – а нету. Посмотрел в одном ящике, в другом, нету. Конечно, в итоге все сыскалось «перед глазами». Я же сам заранее положил, «чтобы не искать». Неисправим человек. Все хочет, как лучше, и все не так получается, как он хочет.

Фото: t.me/life_sergiev_posad

ОБЛАКА ГОВОРЯТ: ПОРА СПАТЬ

Уже и утро близится. Сияние отгорело, от Большой Медведицы отступило, сгорбилось – зато у самого горизонта словно зеленые сполохи салюта. Тем, кто севернее, в Архангельске, в Мурманске – как им красиво! Отбушевали и социальные сети. Модераторы выложили фотографии пользователей. Очень красивые. Завидую по-доброму. Модераторы уверяют: все закончилось. На самом деле нет. Торопятся модераторы, спать хотят.

Мне не до сна: не получилось с шепотом сияния – послушаем его по радио! Есть такой эффект, очень редкий: радиоволны отражаются от сполохов и занавесей. И с далекого Севера прилетают к нам. Переговариваются полярники где-нибудь на Ямале, а ты слышишь. Но слышишь странно, как будто говорят стальные роботы. Прильнул к приемнику. Что-то вроде есть! В эфире вообще странно. Как-то таинственно и в природе. Пожив за городом, начинаешь чувствовать темноту. Идешь к телескопу, например, и знаешь – смотрит кто на тебя, зверье какое, из тени, или нет. Тут, конечно, все зверье собралось, на сияние посмотреть.

И вдруг разом, как крышкой накрыло – облака. Не было, и – нарисовались. Небо тут же стало светлым, блеклым. Да уже и рассвет скоро. Что ж, шоу закончилось, и это было прекрасно.

Фото: t.me/life_sergiev_posad

А ЧТО ПРОИСХОДИТ

Максимум солнечной активности. И это как бы все объясняет. Наша дневная звезда дышит с циклом в 11 с небольшим лет. Сейчас – «на вдохе». Но, конечно, это не первый максимум активности, который я вижу. И я вам скажу: он непростой.

Чтобы яснее донести свою мысль, приведу пример из далекого прошлого. Я начал регулярно наблюдать Солнце в 1982 году. Соблюдая, конечно, все предосторожности. Это был как раз максимум активности. Едва навел телескоп – увидел громадное количество пятен. Огромных. Причудливых. Пятна – признак высокой активности. Следил за ними, смотрел, как день ото дня, повинуясь вращению светила, она перемещаются по его диску.

И каждый ясный вечер глядел на северное небо. А жил я тогда на высоком этаже, в мало освещенном городе, с идеальным, ровным северным горизонтом. Но сияния не видел ни разу. Хотя максимум активности был выдающимся.

Читал на днях: что вы хотели, равноденствие! Есть такой эффект. Когда равноденствие, и Земля своим экватором смотрит прямо на Солнце, заряженным частицам легче проникать в низкие широты. Даже сильная магнитная буря не нужна. И при слабой буре – сияние будет мощным. Конечно, так-то так. Но не было таких сияний в прошлые максимумы и в прошлые равноденствия. Ведь это сияние – не первое даже в сентябре, уже третье… четвертое… сам сбился.

Фото: t.me/life_sergiev_posad

Магнитосфера и ионосфера (это – «защитные оболочки» нашей планеты) находятся в каком-то возбужденном состоянии. Они гудят и резонируют, словно бубен. Причина – в Солнце? Да, этот максимум, конечно, очень «злой». Или в деятельности человека? Разворошил своими радиоизлучениями, полетами самолетов защитные слои. И выходит, что полярное сияние – это как температура у больного. Не причина болезни, но – явный признак?

Бесполезно спрашивать пока что у ученых. Наука «не накопила данных». Копят прямо сейчас. Накопят, потом надо осмыслить. Дело небыстрое.

Я пока что не вижу нам, землянам, серьезной опасности от всего этого. Приборы страдают – это да. От чего даже некоторые думают, что яркие сияния вызваны искусственно (мне и самому так иногда кажется), чтобы кому-то навредить. Люди сияний по идее ощущать не должны. Горит ярко, но – на фоне слабой магнитной бури. Однако, на самом деле – чувствуют, и все на психосоматику не списать. Опять же: наука плохо эти вопросы изучала, мало данных, не знают ученые. Ну что ж, зато наука творится на наших глазах, и мы – тоже ее «датчики», глаза и уши. Утешимся хоть этим. А советы просты: побольше спать, правильно питаться, в меру сил заниматься спортом. Вот вас магнитная буря и не заметит!