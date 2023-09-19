Официальный сайт статистики по ковиду стопкоронавирус.рф показывает устойчивый рост заболеваемости за последние пару недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный сайт статистики по ковиду стопкоронавирус.рф показывает устойчивый рост заболеваемости за последние пару недель. По их данным, за последнюю неделю (с 11 по 17 сентября) в России с ковидом госпитализировано 1973 человека. Еще месяц назад было в два раза меньше. А выявлено 11500 случаев (в полтора раза больше, чем месяц назад).

При этом почти треть госпитализаций приходится на столицу: в Москве за неделю госпитализировано 590 человек. Выявлено 4617 новых случаев заболевания. В связи с этим в Сокольниках вновь открылся и начал прием пациентов ковидный госпиталь.

С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?

Как объяснил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, новый подвариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». И да, он отличается от «омикрона» примерно как сам «омикрон» от более ранней «дельты».

- Но если два года назад с появлением «омикрона» произошел резкий рост заболеваемости (напомним, что в день в России выявляли более сотни тысяч случаев – прим. Ред.), то сейчас мы такого не видим, - говорит Камиль Хафизов. - Если честно, я не жду какого-то особого роста заболеваемости в связи с «пиролой» просто потому, что уже сформировалась иммунная прослойка. Кроме того, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Он прекрасно выявляется всеми диагностическими тестами. Кроме того, обновленные вакцины, созданные специально под «омикрон», эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций.

- Хотел бы сказать, что «пирола» - это тоже подвариант «омикрона», - уточнил в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. – И нельзя сказать, что он вызывает бОльший рост заболеваемости, чем другие подварианты. По крайне мере пока этого не замечено в тех странах, где выявлена «пирола». Коллективный иммунитет будет нас защищать. После последней вспышки, который случился зимой этого года, заболеваемость все время снижалась. И тот подъем, что мы наблюдаем сейчас, он не критичен. Хотя, безусловно, соблюдать меры профилактики все же необходимо. Что касается прививок – безусловно на заражаемость они почти не повлияют, поскольку разрабатывались исходно для других штаммов. Но совершенно точно повлияют на вероятность развития осложнений. Поэтому все же рекомендую привиться людям из групп риска – с хроническими заболеваниями, пожилым.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Как объясняет врач, научный журналист Алексей Водовозом в своем канале, пока от последних вариантов ковида по всему миру растут только заболеваемость и госпитализации, а вот смертность, напротив, падает. И как же защищаться?

1. Прививаться.

«Хотя обновленные варианты не стали чудо-средством, это не значит, что можно не прививаться, - объясняет Алексей Водвозов. - Защита вакцин от тяжести, постковида и летальных исходов остается на приемлемом уровне».

Также важно и нужно привиться от гриппа. «В Штатах опять ждут тридемию - грипп + РС-вирус + ковид. А мы не сильно отличаемся. Лучше от гриппа привиться четырехвалентной вакциной».

2. Соблюдать гигиену.

То есть традиционное: мойте руки, прополаскивайте горло, прочищайте нос после улицы. После метро или другого транспорта протираем руки салфетками. Если идете в помещение, где много-много (возможно, болеющих) людей, например, в больницы – надевайте маски или респираторы.

Помните, что эти меры эффективны против любых сезонных вирусов, а не только ковида.

3. Заболел – лежи!

Болейте честно – не носите вирусы в народ. Чувствуете себя плохо, оставайтесь дома.

«В целом поводов для паники нет, но подсобраться нужно», - считает Алексей Водовозом и другие эксперты-медики.