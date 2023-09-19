Кассы обяжут следить за сроком годности продуктов: зачем это нужно и каких товаров коснется

Кассы в торговых сетях «заставят» отлавливать просроченные продукты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кассы в торговых сетях «заставят» отлавливать просроченные продукты и прочие товары, которые, если строго по закону, никак не должны попасть к покупателю. Систему в одном из сетевых магазинов Москвы на днях протестировала целая делегация правительственных чиновников, включая замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова и замглавы Минпромторга Екатерину Приезжеву. Остались довольны: работает! Мы попытались разобраться, что за счастье предположительно должно свалиться на потребителя и когда оно станет возможным.

О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ

В России с 2019 года постепенно внедряется система маркировки товаров. На товар наносится специальный QR-код. Он, с помощью системы «Честный знак», позволяет отследить путь товара от производителя к прилавку. И на каждом этапе убеждаться, что ничего противозаконного с этим товаром не происходит.

Сейчас маркируются: молочная продукция, бутилированная вода, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты. Проводится эксперимент по маркировке икры.

До сих пор система служила скорее для улучшения сбора налогов: все «левые» схемы с теми товарами, которые подлежат маркировке, сразу стали явными. Потребитель тоже мог получить информацию о товаре, отсканировав код своим смартфоном. Но на ходу в магазине проанализировать полученные сведения и понять, что это все означает, не так-то просто, немногие герои на это способны.

Теперь систему хотят «подкрутить» так, чтобы потребитель мог извлечь из нее пользу, вообще ничего не делая. Все делать будет касса. Программное обеспечение на ней настраивается таким образом, что в определенных случаях касса просто блокирует продажу товара — кассир получает предупреждение и не может пробить чек.

ОТ КАКОЙ «ЗАПРЕЩЕНКИ» НАС СПАСАЮТ

Это прежде всего просроченная и фальсифицированная (типа молочки с пресловутым пальмовым маслом — без указания растительных жиров в составе) продукция, которая каким-то образом оказалась на прилавке. Как объясняют в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — это оператор системы «Честный знак», - добросовестные торговые сети и раньше принимали все меры к тому, чтобы такой продукции у них на полках не было. Но до сих пор нельзя было исключить «человеческий фактор», особенно при больших оборотах. То есть что какая-нибудь уставшая работница торгового зала вовремя не уберет с полки продукт с истекающим сроком годности.

- Использование механизмов проверки на кассе полностью закрывает серьезный риск для репутации торговых организаций и даёт уверенность покупателям в том, что они полностью защищены от покупки некачественного продукта, - утверждает заместитель гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов.

Важный момент: увы, отловить таким образом касса может только «просрочку» из тех товаров, которые подлежат маркировке. То есть лежалую колбасу она не опознает — мясные и колбасные изделия в системе «Честный знак» не маркируются. А вот просроченная молочная продукция проверку на кассе не пройдет.

«СТОП-КАССЫ» УЖЕ РАБОТАЮТ?

Пока система отрабатывалась в порядке добровольного эксперимента, который проходил с 1 февраля 2023 года до 1 августа 2023 - для отдельных видов молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков, табачной продукций. Как сообщили в пресс-службе ЦРПТ, к эксперименту присоединились более 30 торговых федеральных и региональных сетей, а также некоторые несетевые магазины. И в итоге продажи всякой «бяки», включая просроченные продукты, в целом по стране сократились на четверть (по тем категориям продуктов, которые отслеживаются в «Честном знаке»). Предполагается, что по маркируемым продуктам такие продажи могут снизиться до нуля — по мере распространения системы на все магазины.

Пока технология продолжает использоваться в добровольном порядке и дорабатывается. Важно, чтобы система везде работала безотказно, а не так, как мы уже наблюдали при внедрении похожих новшеств — с чертыханиями кассира, у которого «что-то зависло», и недовольством очереди.

Подготовлен, но еще не принят проект постановления, по которому такая система будет вводиться в обязательном порядке, но поэтапно — с учетом особенностей разных товаров и технической готовности. Первый этап может начаться этой весной.