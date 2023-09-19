О сокращениях речи быть не может: россияне стали меньше бояться потерять работу

Россияне стали больше уверены в завтрашнем дне и практически не боятся попасть под сокращение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru изучила нынешние настроения и ожидания на рынке труда. Опросы показали, что россияне стали больше уверены в завтрашнем дне и практически не боятся попасть под сокращение. Причиной тому - рекордно низкий уровень безработицы в стране и кадровый дефицит.

Как говорится в исследовании, индекс стабильности на текущем месте работы продолжает отыгрывать падение и составляет сейчас 0,45 пункта, что является рекордно высоким значением.

- Пока нельзя сказать, что россияне вообще перестали боятся сокращений – такая ситуация наступит при достижении индекса, равному единице. Но даже индекс 0,45 на данный момент является рекордным значением за всю историю замеров настроений, проводимых hh.ru с 2015 года, - рассказала «КП» главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

По ее словам, предыдущий пик (0,43) стабильности на текущей работе был зафиксирован зимой 2021-2022 гг., перед событиями, связанными с началом СВО и геополитической напряженностью.

- На общее состояние повышенной уверенности на рабочем месте сегодня влияют несколько факторов: во-первых, рекордно низкая безработица в стране, находящаяся с весны на уровне всего 3%. Люди понимают, что в таких условиях ни о каких сокращениях - ни локальных, ни массовых - речи быть не может. Во-вторых, рост спроса на персонал и общее число открытых вакансий, которые в начале осени, в частности на hh.ru, превысили 1,2 млн, что на 45% больше, чем год назад. Это знак того, что требуются все больше людей, в дополнение к уже находящимся в штате, - поясняет Наталья Данина.

Наконец и сами компании в условиях жестокого дефицита кадров пытаются всячески удерживать сотрудников. Зачастую, когда сотрудник сам выступает инициатором увольнения, компания предлагает ему более выгодные условия работы и более высокую зарплату, если он передумает увольняться.

Как показало исследование, меньше других опасаются сокращений представители сферы добычи сырья, науки и образования, транспорта и логистики, производства и строительства. Их уверенность в стабильности на текущем месте выше (индекс от 0,5), чем в среднем по рынку труда (0,45). А вот менеджеры высшего звена, маркетологи, юристы, работники сферы искусства и ИТ испытывают самые пессимистичные настроения.

- Основную долю пессимистов среди ИТ-специалистов составляют джуниоры, то есть люди, недавно освоившие ту или иную ИТ-специальность и имеющие минимальный опыт работы. Для них действительно ситуация на рынке труда непростая: в течение всего прошлого года на рынок вышло достаточно много ИТ-специалистов джуниор-грейда после обучения на различных онлайн-курсах, это совпало со снижением спроса на айтишников и предлагаемым им зарплат в следствие трансформации и пересмотра планов по развитию ИТ-направлений, компании были не готовы массово нанимать джуниоров и вкладываться в их дальнейшее обучение, - говорит Наталья Данина. - Данная ситуация с джуниорами в той или иной степени сохраняется до сих пор, при этом по-прежнему ИТ-специалисты сеньор-уровня в остром дефиците.